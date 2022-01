Saba Business Association laakt enorme verhoging KvK tarieven

THE BOTTOM- De Saba Business Asssocation (SBA) is niet te spreken over de sterke verhoging van de tarieven voor de Kamer van Koophandel (KvK) op de BES-eilanden. Dat schrijft de vereniging van ondernemers in een uitgebreid persbericht op vrijdag.

“Op 22 december 2021 is door de Kamer van Koophandels een tariefsverhoging aangekondigd, die op 1 januari 2022 zou worden doorgevoerd. De SBA heeft kennis genomen van deze aankondiging en het verzet dat daaruit voortvloeit met betrekking tot de verhoging van de tarieven. Bedrijven 1 week van tevoren, tijdens de kerstvakantie, laten weten dat de tarieven worden verhoogd, is op zich al onacceptabel”, schrijft SBA.

De SBA vindt daarnaast de omvang van de verhoging et 200 – 400% wat zij omschrijft als ‘aanzienlijk’ en ‘twijfelachtig’. Zo wijst zij op het feit dat economieën van de eilanden zich nog in een fase van herstel bevinden. “Het financiële verlies van de pandemie drukt nog steeds zwaar op de schouders van veel ondernemers”, zo meent SBA.

Ook wijst de vereniging op het feit dat de vergoedingen zijn vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken (EZK) in Nederland. “Vreemd genoeg, hetzelfde ministerie dat de Kamers van Koophandel in Nederland subsidieert. Deze wet zou zijn opgesteld na internetconsultaties met belanghebbenden. Wie waren de belanghebbenden? Het kan geen enkele politieke of particuliere instelling op de eilanden zijn geweest, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje – het schuitje dat we hard proberen drijvende te houden ondanks de financiële uitdagingen waarmee we te maken hebben gehad. En op Saba en Statia staan ​​we al voor deze uitdagingen sinds de orkanen Irma en Maria zijn gepasseerd!”, aldus de door voorzitter Alida Heilbron getekende brief.

Dovemansoren

Volgens de SBA is het verder zo dat de Kamer van Koophandel Statia Saba heeft laten weten de verhoging af te raden, een advies dat uiteraard aan dovemansoren gericht was.

“Er zijn zoveel vragen over deze tariefverhoging, vooral omdat we weten dat de jaarlijkse tarieven in Nederland jaren geleden zijn afgeschaft en het registreren van uw bedrijf daar slechts 51 euro kost; een eenmalige vergoeding! Houdt er dan ook rekening mee dat de kosten van levensonderhoud op de eilanden hoger zijn dan in Nederland. Vermeldt moet worden dat de tarieven voor de BES-eilanden nu de hoogste zijn van alle eilanden die deel uitmaken van de voormalige Nederlandse Antillen”, zo schrijft de vereniging.

Niet gerechtvaardigd

De SBA zegt zich verder af te vragen wat de verhoging van de tarieven zou rechtvaardigen. “De website van de KvK is verouderd, de laatste informatie is van 2016! Op Saba is het kantoor van de Kamer vaak gesloten en op Saba en St. Eustatius worden door de Kamer geen activiteiten voor bedrijven georganiseerd. De Kamer Statia Saba verzorgt in principe alleen het handelsregsister”.

De SBA zegt ook te willen weten waar de KvK haar huidige inkomsten aan uitgeeft? “En waaraan zal de enorme stijging van het inkomsten als gevolg van deze hoge vergoedingen besteden?”, zo wil de vereniging weten.

“We hebben goede hoop dat de Kamer deze kwestie rechtstreeks aan het ministerie aanspreekt, zoals beloofd door bestuurslid van de KvK en eilandraadslid de heer Hemmie van Xanten, aangezien de SBA fel gekant is tegen deze ongefundeerde verhoging van de tarieven”, zo sluit de vereniging haar schrijven af.

