Vacature Housekeeping medewerker | Housekeeping employee

Vacature Housekeeping medewerker(s) m/v

Ter aanvulling van het kleine maar gedreven housekeeping team bij RESORT BONAIRE is Carib Support BV op korte termijn op zoek naar ervaren medewerkers housekeeping.

Wij bieden:

Een plezierige werkomgeving in een klein hecht team

Arbeidsvoorwaarden op maat

Goede verdiensten

Doorgroeimogelijkheden

Gevraagd wordt:

Minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie met goede referentie

Positief ingestelde teamplayer

Eigen vervoer naar Belnem

Gezond van lichaam en geest

Gemotiveerd en Punctueel

Vacancy Housekeeping employee

To compliment the small but driven housekeeping team at RESORT BONAIRE, Carib Support BV is immediately seeking for experienced housekeeping employees.

We offer:

A pleasant working environment in a small close-knit team

Tailor-made working conditions

Good earnings

Career opportunities

We ask:

Minimum 1 year experience with good reference

Teamplayer with positive attitude

Own transport to Belnem

Healthy in body and mind

Motivated and Punctual

Please contac by email: [email protected] or WhatsApp +599 7708955.

