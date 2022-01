Vacature O&G Verpleegkundige Bonaire

Een werkdag als Obstetrie- en Gynaecologie verpleegkundige is al een uitdaging, maar hoe ga je daarmee om binnen een hele andere omgeving? Zoals op Bonaire bijvoorbeeld. Voor het ziekenhuis op het eiland zoeken wij doorlopend een ervaren O&G Verpleegkundige die minimaal 3 maanden aan de slag wil gaan op deze bijzondere plek. Misschien wil je zelfs wel een periode met het hele gezin op avontuur…Dat klinkt interessant of niet?

Jouw nieuwe werkplek bij het ziekenhuis.

De O&G afdeling bevindt zich in het nieuwe deel van het ziekenhuis. De verloskamer is een zelfstandige afdeling voor de kraamzorg (moeder- en kindzorg). De werkzaamheden vinden plaats in zowel het ziekenhuis als in de thuissituatie. De verloskamer heeft twee bedden op verpleegafdeling in gebruik. Jouw werkzaamheden als O&G verpleegkundige Bonaire komen overeen met die zoals wij ze in Nederland uitoefenen. Het bestaat uit het assisteren van de verloskundige bij bevallingen in het ziekenhuis en met name bij complicaties en keizersneden, maar ook bij reguliere bevallingen. Je verricht in opdracht van de arts en/of verloskundige, verpleegtechnische handelingen. Daarnaast verzorg en begeleid je de kraamvrouw, baby en overige gezinsleden die tijdens de kraamtijd in situaties terechtkomen waarbij intensievere zorg of begeleiding nodig is. Indien nodig leg je huisbezoeken af voorafgaand aan de bevalling/kraamperiode.

Wat vragen wij van jou als O&G Verpleegkundige Bonaire:

Je bent in het bezit van een diploma Algemeen Verpleegkunde

Je beschikt over een diploma tot O&G Verpleegkundige

Je hebt een geldige BIG (her)registratie (of vergelijkbaar bewijs van bekwaam- en bevoegdheid indien jij niet uit Nederland komt)

Ruime gediplomeerde werkervaring als O&G Verpleegkundige

Minimale beschikbaarheid van 3 maanden (langere inzet heeft de voorkeur)

Het werken van een 40-urige werkweek is voor jou geen probleem. Dit is de norm binnen het ziekenhuis

Een buitenlandse werkervaring zie jij als een verrijking op zowel jouw persoonlijke als professionele ontwikkeling

Flexibele instelling, jij laat je niet snel uit het veld slaan en je bent een echte doorzetter

Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van de Spaanse taal is een pré. Je bent bereid om Papiamento te leren

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean



Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

De arbeidsvoorwaarden en het bemiddelingsvoordeel:

Inschaling gebeurt volgens de CAO van het ziekenhuis

Retourticket voor jouw partner als deze gedurende de gehele waarnemingsperiode met jou op het eiland blijft (bij een waarneming vanaf 6 maanden)

De eerste twee maanden wordt huisvesting voor je verzorgd en vergoed

Afhankelijk van de duur van jouw inzet is er een verhuisvergoeding beschikbaar

Begeleiding door Healthz op het gebied van jouw reis, verblijf en werkomstandigheden

Vanaf het begintraject tot het eind van jouw verblijfsperiode

Onze emigratiecoach op Bonaire is bereikbaar als jij daar behoefte aan hebt

Voordat je vertrekt krijg je van ons een basisles Papiaments: https://www.healthz.eu/even-voorstellen-evy-witlox/

Ieder kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten

En het allerbelangrijkst… een ervaring die je nooit meer gaat vergeten

Enthousiast geworden? Wij vertellen je er graag meer over!

Jij ziet een waarneming als O&G verpleegkundige op Bonaire wel zitten. Je staat open voor nieuwe avonturen en gaat een verantwoordelijke taak niet uit de weg? Laten we kennismaken met elkaar. Je kunt ons telefonisch bereiken +31(0)20-2443798 of per mail via [email protected].

De volledige vacaturetekst lees je hier: https://www.healthz.eu/vacature/og-verpleegkundige-bonaire/. De route naar een waarneming op Bonaire of ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu.

Meer vacatures van Healthz vind je hier

Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Maassluisstraat 2

1062 GD Amsterdam

Nederland

+31(0)20-2443798

[email protected]

www.healthz.eu

KVK. 59644583

Meer vacatures: