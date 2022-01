Vacature Anesthesiemedewerker Aruba

Er is maar één plek op de wereld die liefkozend ‘The One Happy Island’ genoemd wordt. Daar kan jij binnenkort ‘One Happy Adventure’ starten. Wij zoeken een Anesthesiemedewerker Aruba die in de periode van juni t/m december 2022 bij voorkeur 2 maanden of langer werkervaring wil opdoen op het eiland. Klinkt dit jou als Caribische muziek in de oren? Dan vertellen we je heel graag meer!

In de maanden juli en augustus kan je bij uitzondering ook voor 30 dagen een maandwaarneming starten. Let op! Hoe langer jij beschikbaar bent, hoe eerder je bij het ziekenhuis wordt aangenomen.

Waar ga je werken op Aruba?

Als Anesthesiemedewerker Aruba kom je te werken in het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal. Dit algemene ziekenhuis met 172 bedden telt ruim 900 medewerkers en heeft 20 verschillende specialismen in huis. Zij zetten geregeld personeel in dat vanuit Nederland wordt aangetrokken om bij het ziekenhuis in dienst te komen. Deze ervaring zal het makkelijker maken om jezelf snel op je plek te voelen tijdens deze spannende stap in je carrière. Het gebouw waarin het ziekenhuis is gevestigd, wordt momenteel gemoderniseerd en uitgebreid. Als enige aanbieder van ziekenhuiszorg is het hele eiland aangewezen op het Dr. Horacio E. Oduber Hospital.

Jij als Anesthesiemedewerker Aruba.

Je bent in het bezit van het diploma anesthesiemedewerker of het diploma Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) anesthesie.

Minimaal 2 jaar ervaring als anesthesiemedewerker.

Jij kan minimaal 2 maanden fulltime worden ingezet in de periode februari t/m december 2022. Of een beschikbaarheid van 30 dagen in juli en augustus.

In het bezit van de certificaten BLS, ACLS en PALS.

Je hebt geen probleem met het werken van een 40-urige werkweek. Dit is de norm binnen het ziekenhuis.

Je houdt ontwikkelingen en kennis op vakgebied op peil d.m.v. congressen en bijscholing.

Je kan zowel in teamverband als zelfstandig goed werken en je bent flexibel en nauwkeurig.

Jij bent bereid om alle diensten te draaien.

Je staat te springen om een buitenlandse uitdaging.

Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal. Spaans is een pré. Je doet daarnaast je best om je te verdiepen in Papiaments.

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Onze bemiddeling en de arbeidsvoorwaarden.

We begeleiden jou op het gebied van jouw reis, verblijf en werkomstandigheden. Vanaf het begintraject tot het eind van jouw verblijfsperiode

Onze emigratiecoaches op Aruba staan voor jou klaar als jij daar behoefte aan hebt

Het retourticket Nederland – Aruba mag gedeclareerd worden

Je ontvangt gedurende twee maanden een tegemoetkoming in de kosten voor huisvesting en autohuur van het ziekenhuis

Wij assisteren jou bij het vinden van een geschikte woonruimte en de huur van een auto

Als het past binnen het tijdspad dan krijg je voor jouw vertrek een basisles Papiaments van ons

van ons Ieder kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten

En natuurlijk helpen we jou aan een onbetaalbare herinnering…

Jij komt tijdens jouw inzet in dienst van het Dr. Horacio E. Oduber Hospital. Voor het salaris en arbeidsvoorwaarden volgen zij de CAO van het ziekenhuis.

Jouw nieuwsgierigheid is geprikkeld…

…dan zijn wij ook nieuwsgierig naar jou! Wil je op een betrouwbare manier een Caribisch avontuur starten? Als jouw profiel overeenkomt met die van de vacature voor Anesthesiemedewerker Aruba laten we dan kennis maken! Onze recruiter staat jou graag te woord! Je kunt haar bereiken via +31 (0)20-244 3798 of stuur een mailtje naar [email protected].

De volledige vacaturetekst van Anesthesiemedewerker Aruba lees je op https://www.healthz.eu/vacature/anesthesiemedewerker-aruba/. Meer informatie over de weg naar een waarneming op Aruba of ervaringsblogs lees je op www.healthz.eu.

