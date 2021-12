Tweede kwartaal 2022 rioleringsnetwerk gereed in Belnem

KRALENDIJK – Het Water- en Energiebedrijf Bonaire heeft op dit moment 74 van de 228 huisaansluitingen verricht in Belnem. De planning is om in het tweede kwartaal van 2022 alle huisaansluitingen gereed te hebben.

De graafwerkzaamheden in Kaya Gemini, Kaya Sagitario, Kaya Tauro, Kaya Uranus en Kaya Mercurio zijn afgerond. De graafwerkzaamheden in Kaya Neptunes zijn bijna afgerond.

Er is in Belnem ca. 3.7 kilometer aan graafwerkzaamheden verricht en in totaliteit is er ca. 2900 meter leiding aangelegd en en zijn 74 huisaansluitingen gerealiseerd. Daarnaast is het nieuwe vacuüm station 5 aan de Kaya Saturnus voor 85% gereed en voorzien van 8 nieuwe vacuüm pompen en bijbehorende installaties. Daarmee zit het project in Belnem op een totale voortgang van ongeveer 75%.

De onverharde wegen van Belnem werden onbegaanbaar vanwege graafwerkzaamheden en zware regenval van de afgelopen weken. Truckland heeft in opdracht van WEB als directievoerder de wegen vlak geschraapt en waar nodig diabaas aangevuld. Dit is in verschillende straten in Belnem gedaan om zo de wegen beter begaanbaar te maken tijdens de vakantie periode.

Feestdagen

De graafwerkzaamheden werden tijdens de feestdagen stilgelegd, de meeste werkzaamheden voor de aanleg van het rioleringen stelsel liggen ook tot en met 2 januari stil. Vanaf 3 januari gaan de werkzaamheden weer van start, zoals het aanbrengen van een sleuf in het restant van de Kaya Saturnus (tussen Pos di Wanapa en Resort Bonaire) en aan de EEG Boulevard (tussen Ocean Oasis en Pos di Wanapa).

