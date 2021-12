Cruiseschip Carnaval Freedom mag niet aanmeren op Bonaire door aantal coronabesmettingen aan boord

KRALENDIJK- De cruiseboot die vanmorgen zou aanmeren aan de pier van Kralendijk mag niet naar binnen. Er is sprake van een coronauitbraak aan boord. Het percentage van positieve testen onder de bemanningsleden is 2,5%.

Bonaire.nu heeft in gesprek met havenmeester Gunter Flanegin begrepen dat het schip gisteren in Curaçao was en daar gedurende de dag de informatie werd doorgegeven dat er meerdere bemanningsleden positief uit de test kwamen. “Wij hebben direct contact gehad met de kapitein. Hij is verplicht om alle ziektes elke 24 uur aan ons te rapporteren in de drie dagen voor aankomst op Bonaire. In overleg met de Publieke Gezondheid is vanmorgen besloten om de passagiers niet toe te laten op Bonaire”. Aldus Flanegin.

Het schip is vervolgens gevraagd op drift te blijven en niet aan te meren. Het zal later vandaag vertrekken naar de thuishaven Miami.

Vandaag zal een tweede cruiseboot aanmeren en deze mag volgens de havenmeester wel naar binnen. Aan boord is ook één positief getest persoon, maar deze zit al drie dagen in isolatie en voelt zich goed. Er is geen sprake van een uitbraak aan boord zoals op de Carnaval Freedom.

