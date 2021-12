Postume eer voor op Saba geboren joodse verpleegster Thelma Polak

Gezaghebber Jonathan Johnson en Saba Cares directeur onthullen Judith Meijer onthullende de plaquette voor Thelma Esther Polak.

THE BOTTOM—Thelma Esther Polak, de op Saba geboren joodse verpleegster die in 1943 in concentratiekamp Sobibor werd vermoord, is op zondag 19 december postuum geëerd met de onthulling van een plaquette ter nagedachtenis aan haar herdenkingsplek op de Tweede Wereldoorlog-herdenkingsplaats in The Bottom.

Georganiseerd door Judith Meijer, in het dagelijks leven directeur van Saba Cares, de stichting die de A.M. Edwards Medisch Centrum, en voormalig directeur van de stichting Joods Maatschappelijk Werk in Amsterdam, verzamelde een kleine groep mensen zich bij het oorlogsmonument op de verjaardag van verpleegster Thelma, precies 101 jaar nadat zij op 19 december 1920 op Saba werd geboren als dochter van Maurice Polak, een arts uit Suriname die naar Saba kwam om te werken.

Met de vlaggen halfstok heette Meijer de aanwezigen welkom. “Voordat ik bijna een jaar geleden naar Saba verhuisde, las ik over het leven van Thelma Polak op Joodse Holocaust-herdenkingswebsites, zoals Yad Vashem. Nadat ik naar Saba was verhuisd, ontdekte ik dat er niets op Saba was in haar herinnering. Dit voelde niet goed, niet alleen omdat ze op Saba geboren was uit joodse ouders, maar ook omdat ze heel trots was een Sabaans meisje te zijn. Het voelde dus als mijn plicht om haar verhaal hier op Saba te vertellen, wat ik bij verschillende gelegenheden heb gedaan”.

Thuis

Volgens Meijer voelt het alsof met de ceremonie Thelma Pokal naar huis is gebracht. Meijer bracht het verhaal van Thelma voor het eerst ter sprake bracht tijdens de kerkdienst van de Nurse’s Week in mei van dit jaar.

