Lancering vernieuwde website Politiecn.com 

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft afgelopen donderdag hun nieuwe website gelanceerd. Naast een nieuwe look & feel biedt de vernieuwde website meer opties om in contact te komen met de politie en de mogelijkheid om politie gerelateerde onderwerpen uit te lichten.

Rekening houdend met de constante digitale ontwikkelingen en de behoeften van de inwoners en bezoekers van Caribisch Nederland, is het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) begin 2021 een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Politie (NP). Deze samenwerking is een uitbreiding op de al bestaande afspraken met de NP. De vernieuwde website van KPCN is daarom ook volgens dezelfde structuur en op basis van dezelfde kwaliteitseisen als die van de Nederlandse Politie opgemaakt.

Contact

De vernieuwde website maakt contact leggen met de politie nog toegankelijker. Op de website is het mogelijk om via het tabje ‘Contact’ een tip, klacht, compliment of melding op te sturen. LETOP! Het is (nog) niet mogelijk om aangiften te doen via de website. Dit dient vooralsnog via de balie/agenten te gaan. Spoedeisende meldingen kunnen enkel via de noodlijn 911.

Klachten via de website

Met de lancering van de vernieuwde website is het nu weer mogelijk om een digitaal klachtenformulier in te vullen. Deze mogelijkheid is eerder met de Nationale Ombudsman besproken en bied de samenleving de kans om een klacht over zowel de afhandeling van een lopende zaak als gedragingen van de politie te melden. Deze melding zal door een externe en onafhankelijke partij getoetst worden. De partij brengt een advies uit aan de Korpschef die dan een besluit over de gedraging kan nemen. Indien de klager ontevreden is, kan deze een beroep doen op de Nationale Ombudsman. Met dit geheel van procedures en wetten, die conform het recente rapport van de rechtshandhaving, goed werken, probeert het KPCN zo transparant mogelijk te zijn en te leren van eventuele fouten.

Uitgelichte informatie

Op de homepagina van de website staan op dit moment een aantal uitgelichte onderwerpen. Momenteel zijn dat naast de klachtenregeling ook de slachtofferhulp en informatie over cybercrime. In de loop van volgend jaar zullen wij nog vele andere onderwerpen delen. Deze zijn altijd te vinden via het tabje Onderwerpen.

