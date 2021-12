Meeste besmettingen nog steeds in de gezinssituatie

KRALENDIJK – De meeste besmettingen vinden nog steeds plaats in de gezinssituatie en van de besmette COVID-patiënten op de Intensive Care is 83 % niet gevaccineerd. Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieke Gezondheid van de afgelopen 3 maanden.

Van de besmette personen die in het ziekenhuis belanden, is 73% procent niet gevaccineerd. Een besmette gevaccineerde persoon blijft bij opname in het ziekenhuis gemiddeld drie dagen daar. Voor een niet of niet volledig gevaccineerde persoon is dit acht dagen. Ongeveer 33 % van de ongevaccineerde patiënten met COVID blijft bij opname in het ziekenhuis langer dan 14 dagen daar.

In de week van 30 november 2021 tot en met 5 december 2021, waren er 151 nieuwe gevallen van besmettingen. Dit aantal is nog steeds hoog, ook al is het lager dan de week ervoor. Met het aantal besmettingen is het afwachten of meer patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen. Veel burgers hebben zich vorige week laten testen. De afdeling Publiek Gezondheid is hier blij mee.

Vorige week was de bron van besmetting in 33% van de gevallen onbekend. Bij de gevallen waarin de bron wel bekend was, ging het in 33% van de gevallen om besmettingen via school en de kinderopvang. Van de bekende bronnen vond 38% van de besmettingen thuis plaats. De rest van de besmettingen met een bekende bron vond plaats via werk (15%), sociale contacten (8%), de zorg (4%) en binnenkomende reizigers (2%).

