EZK maakt financiering vrij voor verduurzaming energievoorziening Bonaire

DEN HAAG – Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt 10 miljoen euro vrij om de verduurzaming van de energievoorziening op Bonaire te versnellen. De Tweede Kamer stemde vorige week in met dit voorstel van staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD). Op dit moment wordt ongeveer 25% van de energie op Bonaire opgewekt uit duurzame bronnen.

Het eiland is grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen, terwijl een veilige en betrouwbare brandstofvoorziening de afgelopen jaren onder druk is komen te staan.

Het geld wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van BBT dat eigendom is van de Nederlandse staat en in april van dit jaar is opgericht.Hiermee kan de beleidsdeelneming aanvullend kapitaal aantrekken voor investeringen in zon- en windenergie. BBT heeft als doel om veilige, betrouwbare brandstofopslag op het eiland te organiseren en de productie van duurzame energie te stimuleren. In het najaar zette BBT de eerste stappen door plannen voor de bouw van een nieuwe brandstofterminal nabij de luchthaven in te dienen.

Partners

Momenteel voert BBT gesprekken met partners op het eiland, waaronder het Water- en Energiebedrijf WEB en Contour Global. “We onderzoeken samen wat er kan, wat er nodig is en waar we kunnen ondersteunen. We werken hard aan concrete plannen, en hopen deze zo snel mogelijk te delen met Bonaire.” Tegelijkertijd werkt onderzoeksorganisatie TNO in opdracht van EZK aan een routekaart naar een 100 procent duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland. Naar verwachting wordt de routekaart begin volgend jaar aan de Tweede Kamer voorgelegd.

BBT (Bonaire Brandstof Terminals) is opgericht in april 2021 en volledig eigendom van de Nederlandse staat. BBT heeft als opdracht om Bonaire te voorzien van voldoende energie om te wonen, werken, leven én genieten. Door de brandstofvoorziening te organiseren en de verduurzaming van de energieproductie te stimuleren, voorziet BBT in bon energia voor Bonaire.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: