Vacature Management Assistent Bonaire

The Cadushy Distillery is een groeiende organisatie en dat is mede te danken aan de inzet, kwaliteiten en gedrevenheid van ons enthousiaste Cadushy-team. Naast dat Cadushy een gezellige platte organisatie is, stimuleert Cadushy zijn werknemers om kansen te pakken en het beste uit zichzelf te halen.



Wil jij deel uitmaken van ons team en wil jij met ons meegroeien? Dan willen wij graag kennis met je maken!



De organisatie:



The Cadushy Distillery is opgericht in 2009 en is uitgegroeid tot een van de populairste toeristische attracties van Bonaire. De producten van de Cadushy Distillery zijn niet meer weg te denken uit de lokale bars, restaurant en winkels. Ook heeft Cadushy sinds enkele jaren ook een vestiging in Nederland om de internationale markten te bedienen. Je komt te werken in het kloppend hart van de organisatie gevestigd in twee monumentale panden in het centrum van Rincon met enthousiaste collega’s die hun passie voor het werk met jou willen delen. Dankzij de korte lijnen binnen Cadushy kun je makkelijk bij alle collega’s terecht! Bij ons staat de deur altijd open.



De werkzaamheden:

In deze functie ben jij de “behind the scenes leader” die het management team van Cadushy ondersteund bij de groei van het bedrijf. Het managementteam bestaat uit de Experience manager, Sales manager, Manager Europe en de Directeur. Jouw werk bestaat uit organisatorische, signalerende en coördinerende werkzaamheden. Daarnaast heb je als Management Assistant verschillende administratieve en secretariële taken. Je bent gewend om, zelfstandig, veel zaken tegelijk aan te pakken en tot een goed einde te brengen. Je zorgt voor overzicht en structuur in de praktijk waardoor het management team goed kan functioneren.



Jouw profiel:



Voor het uitvoeren van deze functie dien je te beschikken over minimaal MBO+/HBO werk- en denkniveau.



Daarnaast zoeken wij:

Minimaal 2-3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;

Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als geschrift;

Een klant- en kwaliteitsgerichte instelling;

Uitstekende planning en organisatie skills;

Goede communicatieve vaardigheden en je staat stevig in je schoenen;

Minstens zo belangrijk, je zorgt voor een goede werksfeer en service gerichte ondersteuning aan je collega’s en klanten.

Wat bieden wij jou:

Een marktconform salaris;

Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen;

Een informele werksfeer en een super leuk team;

Afwisselende werkzaamheden en ruimte om met jouw visie een verschil te maken binnen Cadushy.

Solliciteren?

Ben je geïnteresseerd? Vertel ons waarom je dit werk graag wilt doen en wat jou enthousiast maakt. Stuur snel je cv en motivatiebrief. Zonder cv met pasfoto en/of motivatiebrief wordt de sollicitatie niet in behandeling genomen.



Voor meer informatie neem contact op met Eric Gietman, telefoonnummer +599 7868769 of [email protected].

