Door drukte meer verantwoordelijkheid bij burgers bij bron- en contactonderzoek

KRALENDIJK – Burgers hebben nu een grotere rol en verantwoordelijkheid bij het bron – en contactonderzoek wanneer iemand positief test op COVID-19. Personen die positief testen, wordt gevraagd om zelf hun nauwe contacten en huisgenoten te waarschuwen om in quarantaine te gaan en zich later te laten testen. Dat heeft de afdeling Publieke Gezondheid bekend gemaakt.

Door het hoge aantal besmettingen komt de afdeling er niet meer aan toe om uitgebreid bron – en contact onderzoek te doen. Publieke Gezondheid belt eerst de mensen die positief testen. Zo zorgt de afdeling ervoor dat deze personen in isolatie blijven en het virus niet kunnen verspreiden. De mensen die negatief testen worden later gebeld. Het kan zijn dat het door de drukte iets langer dan normaal duurt voordat ze worden gebeld.

Burgers die positief testen krijgen een brief waarin Publieke Gezondheid uitlegt wie tot huisgenoten en nauwe contacten worden gerekend. Huisgenoten zijn mensen die met elkaar in hetzelfde huis wonen en ruimten zoals een badkamer, keuken, slaapkamer met elkaar delen.

Als iemand binnen 24 uur meer dan 15 minuten contact had met de persoon die positief testte, en de afstand minder dan 1,5 meter was, spreken we van een nauw contact. Soms kan iemand ook een risico lopen terwijl hij/zij minder dan 15 minuten contact had met een persoon die besmet was. Dat gebeurt bij het hoesten in het gezicht of bij het zoenen.

Huisgenoten en nauwe contacten moeten zich 5 dagen na het laatste contact met de besmette persoon laten testen. De dag waarop iemand voor het laatst contact had, is dag 0. Daarbij worden dan vijf dagen opgeteld, en op die vijfde dag moet iemand zich laten testen. Stel dat het laatste contact op woensdag was, dan moet de persoon op maandag testen. Huisgenoten en nauwe contacten kunnen 0800 0800 bellen voor een testafspraak.

