Street Colors Bonaire sluit creatief jaar vrolijk af   

KRALENDIJK – Afgelopen zaterdag, 27 November, gaf Street Colors Bonaire bij hun meest recente muurschildering een eindpresentatie van het afgelopen jaar. Naast de foodtruck van Dash Kitchen werd er in kleine kring teruggeblikt op alle voorgaande activiteiten en vooruitgekeken naar de creatieve plannen voor 2022.

Marieke Knol, algemeen directeur van Fundashon Plataforma Kultural, vertelde aan het publiek hoe dit project twee jaar geleden is ontstaan vanuit een eerdere samenwerking met Rewriters uit Rotterdam in 2018, waarbij jongeren op Bonaire muurschilderingen maakten samen met de Rotterdamse kunstenaar Vinz100. Nadat bleek hoeveel talent er is op het eiland, werd er besloten om een groter street art project te organiseren. Sindsdien heeft Street Colors Bonaire al vele muurschilderingen op het eiland gemaakt, is er een street art club gevormd door talentvolle jongeren die meegedaan hebben aan talloze workshops, is er online lesmateriaal ontwikkeld, is er een kennisbank samengesteld over street art, en is er een Kliko Challenge georganiseerd. Met een applaus werd er stilgestaan bij hoeveel moois Street Colors Bonaire binnen een korte tijd al heeft bereikt.

Na het bedanken van de kunstenaars, coaches, sponsoren en iedereen die heeft geholpen, werden er oorkondes uitgedeeld aan de junior street artists. Een aantal kwam aan het woord, waaronder Qhyzhanne Martines. Zij vertelde onder meer over hoe zij haar talenten heeft ontdekt en is gegroeid door mee te doen met Street Colors Bonaire. Voor het komende jaar staan er alweer een hoop nieuwe street art activiteiten te wachten, die in de nabije toekomst zullen worden onthuld.

Sponsoren

Dank gaat uit naar het Openbaar Lichaam Bonaire, MBO, Fonds21, Rewriters, Fonds Voor Cultuurparticipatie en lokale kunstenaars, voor het mede mogelijk maken van het project Street Colors Bonaire.

Bij Street Colors Bonaire maken jongeren uit Bonaire samen met professionele kunstenaars hun eigen muurschilderingen. Street Colors Bonaire is een initiatief van Fundashon Plataforma Kultural. De Fundashon heeft als missie om om bij te dragen aan een inclusiever, creatiever en socialer Bonaire, door burgers, kunstenaars en culturele initiatieven samen te brengen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. De Fundashon wil publieke vraagstukken op creatieve manieren oplossen en maatschappelijke impact creëren.

