Water en stroom gaan terug naar “oude” tarieven met beëndiging Covid-subsidie

KRALENDIJK – Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) maakt bekend dat de COVID-19-subsidie wordt beëindigd.

In verband met de coronacrisis heeft de Nederlandse overheid in 2020 het vast gebruikstarief voor elektriciteit en drinkwater gesubsidieerd. Na een eerste periode van 8 maanden, is de subsidie verlengd tot een periode van totaal 20 maanden.

Deze periode – waarin het vast gebruikstarief op nihil is gesteld – loopt binnenkort af. Volgens WEB wordt de beëndiging van de subsidie merkbaar op het moment waarop klanten facturen ontvangen.

Elektriciteit – grootverbruik

De subsidiemaatregel is ingegaan vanaf de facturen voor het verbruik in april 2020. Dat betekent dat de periode van 20 maanden is bereikt bij de facturen voor het verbruik in november 2021. In januari 2022 ontvangen klanten de factuur voor het verbruik in december 2021. Hierbij wordt het vast gebruikstarief van het tarievenblad 2021 in rekening gebracht.

Voor bijvoorbeeld klanten met een aansluiting van >200 Ampère gaat het vast gebruikstarief voor het verbruik in december 2021 van 0,- naar 9,63 USD per kVA.

Elektriciteit – kleinverbruik

De subsidiemaatregel is ingegaan vanaf de facturen voor het verbruik in april 2020. Dat betekent dat de periode van 20 maanden is bereikt bij de facturen voor het verbruik in november 2021. In februari 2022 ontvangen klanten de factuur voor het verbruik in december 2021. Hierbij wordt het vast gebruikstarief van het tarievenblad 2021 in rekening gebracht.

Voor bijvoorbeeld klanten met een aansluiting t/m 3*35 Ampère gaat het vast gebruikstarief voor het verbruik in december 2021 van 0,- naar 19,26 USD. Hierbij geldt dat het tarief voor deze maand is verlaagd van 28,95 USD naar 19,26 USD, door een extra korting vanuit een aanvullende subsidie.

Elektriciteit – Pagabon

De subsidiemaatregel (waarin het Pagabontarief gelijk is gesteld aan het variabel gebruikstarief) is ingegaan per 1 mei 2020. Dat betekent dat de periode van 20 maanden is bereikt per 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 zal het Pagabontarief niet meer gelijk zijn aan het variabel gebruikstarief.

Wat het verschil wordt met het variabel gebruikstarief hangt af van de tarieven voor 2022. Deze moeten nog worden vastgesteld.

Drinkwater

De subsidiemaatregel is ingegaan vanaf de facturen voor het verbruik in april 2020. Dat betekent dat de periode van 20 maanden is bereikt bij de facturen voor het verbruik in november 2021.

In februari 2022 ontvangen klanten de factuur voor het verbruik in december 2021. Hierbij wordt het vast gebruikstarief van het tarievenblad 2021 in rekening gebracht. Voor bijvoorbeeld klanten met een aansluiting van 1⁄2 inch gaat het vast gebruikstarief voor het verbruik in december 2021 van 0,- naar 7,- USD.

Tarieven 2022

De tarieven 2022 zullen uiterlijk eind december 2021 worden gepubliceerd. Tarievenbladen zijn beschikbaar op website www.webbonaire.com

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice via [email protected]

