Impact klimaatverandering staat centraal tijdens conventie Dutch Caribbean Nature Alliance

WILLEMSTAD – De conventie van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is van start gegaan. Kennis delen tussen onderzoekers van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en deskundigen in het Caribische deel van het Koninkrijk stond centraal. De deelnemers bespraken de impact van klimaatverandering op het onderwaterleven in de Nederlandse Cariben tijdens workshops en overleggen.

Verschillende perspectieven

De workshop over bestendigheid tegen klimaatverandering maakt deel uit van een proefproject. Dit project bestudeert de impact van klimaatverandering op beschermde mariene gebieden in Indonesië en het Caribisch gebied.

Yvonne Kunz, onderzoeker aan het KITLV, merkt op “als we de impact van klimaatverandering op beschermde mariene gebieden willen begrijpen, moeten we samenwerken met diegenen die deze impact uit de eerste hand ervaren. Dit is onze belangrijkste motivatie om informatie te verkrijgen uit zoveel mogelijke bronnen.”

Samenwerking met DCNA

David Kloos, projectleider bij het KITLV, legt verder uit: “DCNA is al vanaf het begin bij dit proefproject betrokken vanwege hun lokale kennis en netwerk. We bekijken de situatie vanuit verschillende invalshoeken. Later kunnen we dan de cruciale vergelijkingen maken. Beleid versus praktijk is daarvan één aspect, maar ook het aantal jaren dat de mariene beschermde gebieden bestaan.”

Zo hebben de onderzoekers ervoor gekozen om beschermde gebieden op Aruba en Bonaire te onderzoeken vanwege een verschil in bestaansjaren van natuurgebieden. Door Indonesië en het Caribisch gebied te vergelijken, kan het KITLV ook een verschil in aanpak analyseren. “Terwijl in het Caribisch gebied de noodzaak om mariene gebieden te beschermen een bottom-up benadering kent, worden in Indonesië de initiatieven meer door de overheid geleid.” Aldus Kloos.

Koraal in slechte toestand door klimaatverandering.

Gevolgen van klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering op het Caribisch gebied kwamen ook voorbij. Melanie Meijer zu Schlochtern van DCNA vertelt dat “we een achteruitgang van onze koraalriffen hebben waargenomen. Als we deze achteruitgang niet stoppen, kunnen we eindigen met groen water, in plaats van de kristalheldere blauwe zeeën die we nu kennen.”

Bewustwording is volgens Meijer zu Schlochtern noodzakelijk. “Als we maar meer bewust worden van de economische waarde van deze koraalriffen, zullen we snel gaan beseffen dat verdere achteruitgang een directe negatieve impact zal hebben op het toerisme. En dat is een van de belangrijkste economische pijlers van onze eilanden. Iedereen kan en moet bijdragen tot het beperken van de gevolgen van klimaatverandering.”

