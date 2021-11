Vacature Algemeen verpleegkundige Sint Maarten

Werken op Sint Maarten! Dit eiland is misschien niet de meest bekende, maar oooh…wat is het een fijne plek! En er is ruimte voor aan algemeen verpleegkundige, dus dit is jouw kans op een onvergetelijke ervaring! Het eiland is groen, groener, groenst en duiken kan je hier als de beste. Ben jij gediplomeerd verpleegkundige mét een geldige BIG registratie en minimaal een jaar gediplomeerde ervaring? Spreek je Engels en ben je minimaal 3 maanden beschikbaar voor inzet? Dan is Healthz Zorgprofessionals Caribbean op zoek naar jou!!

Werken bij het Sint Maarten Medical Center

Het SMMC ligt in het Nederlandse deel van het eiland, maar de voertaal is Engels. Het is een ambitieus ziekenhuis dat volop in ontwikkeling is en je zal met open armen worden ontvangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe locatie. Deze zal naar verwachting in 2023 worden opgeleverd. In de huidige situatie is er ruimte voor 70 bedden en zijn er meer dan 420 fulltime collega’s aan het werk, waarvan 28 specialisten. Vooral de eilanders van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba maken gebruik van de zorg in het SMMC. Dit is bij elkaar een populatie van ongeveer 60.000 van meer dan 100 verschillende nationaliteiten. Een sterk uiteenlopend patiënten aanbod dus. Op basis van jouw ervaring zal worden gekeken op welke afdeling je inzetbaar bent.

Wat verwachten wij van jou:

Je bent ik het bezit van een afgerond diploma tot verpleegkundige niveau 4 of 5

Minimaal 1 jaar gediplomeerde werkervaring in een ziekenhuis

In het bezit van een geldig BLS-certificaat

Je bent een BIG geregistreerde verpleegkundige (harde eis)

Je houdt je kennis up-to-date en volgt bijscholing waar nodig

Minimaal 3 maanden beschikbaar voor inzet

Je beheerst de Engelse taal goed en je bent niet bang om dit te spreken

Omgaan met uiteenlopende culturen motiveert jou in je werk

Een 40-urige werkweek (alle diensten) is de norm binnen het ziekenhuis en vormt voor jou geen probleem

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean



Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Het arbeidscontract bij het ziekenhuis en de bemiddeling van Healthz

Je komt in dienst van het SMMC. Jouw contract en salaris worden opgesteld aan de hand van de CAO van het ziekenhuis en jouw ervaringsjaren als gediplomeerd verpleegkundige

Wij begeleiden je in de hele weg naar jouw nieuwe avontuur als algemeen verpleegkundige Sint Maarten

Compensatie van zowel overuren als onregelmatige uren

Het retourticket Nederland – Sint Maarten is inbegrepen

Inclusief huisvesting gedurende jouw waarnemingsperiode

Je ontvangt een uitnodiging voor onze kennismakingsborrel Caribbean, waar je andere waarnemers gaat ontmoeten om je voor te bereiden op deze spannende stap

Als je het leuk vindt mag je meedoen aan onze basisles Papiaments. Dit wordt op Sint Maarten niet gesproken, maar is wel erg leuk om te volgen!

Solliciteren naar de functie van algemeen verpleegkundige Sint Maarten!

Voel je na het lezen van deze vacature een kriebeltje in je buik? Dat kunnen we ons heel goed voorstellen. Ook dat je graag meer zou willen weten over het werken op Sint Maarten. Stuur ons daarom vrijblijvend jouw CV en periode van beschikbaarheid via het formulier onderaan deze vacature. Deze informatie hebben wij nodig om te kunnen bepalen of jij in het profiel past van het SMMC.

