Een huis kopen op Bonaire? Bekijk de leukste huizen van de maand november

Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Een huis kopen op Bonaire?” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde link kun je direct contact opnemen met de makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging. Zo hopen we dat ook jij een eigen plekje onder de zon vindt op Bonaire.

Huis van de maand november bij Karko Real Estate

Lagun Hill

In een van de favoriete woonwijken van Bonaire kom je deze 2 slaapkamer woning tegen. Gelegen in Lagun Hill, op 8 minuten rijden van de drukte van de stad in een zeer rustige en gewilde buurt.

Het huis is 142m2 met 2 slaapkamers, 2 badkamers, een hoofdkeuken, een kleinere keuken, een wasruimte, berging, oprit, garage en tuinhuisje. De Gazebo is 20m2 en de kavel zelf is 483m2 eigen grond. De opritdeur en de garagedeur zijn beide elektrisch. Vanuit de garage heeft u toegang tot de kleine keuken, wasruimte en badkamer. De berging is een apart gebouw op de kavel.

In het hoofdhuis treft u een open keuken en woonkamer aan, de 2 slaapkamers en een gedeelde badkamer. In de achtertuin het prieel en aan de rechterzijde van de woning een leuke veranda. De voorkant van het huis heeft ook een veranda. Het huis heeft ook een alarmsysteem dat via een app met je mobiele apparaat is verbonden. Alle planten worden bewaterd door een irrigatiesysteem met een timer.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Karko Real Estate:



Telefoon: +599 787 5888

E-mail: [email protected]

Website : www.karkorealestate.com





Huis van de maand november bij Sunbelt Realty

Crown Court 19

Een oase van rust, omgeven door een adembenemende, tropische tuin; zo laat deze charmante villa in de rustige en gewilde wijk Sabadeco zich het best omschrijven. Het overdekte terras biedt niet alleen bijzonder veel privacy, maar ook schitterend uitzicht over het grote zwembad en de lokale bomen en planten, die een verscheidenheid aan imheense vogels aantrekken. Bovendien is de woning uitstekend “op de wind” gebouwd, waardoor u kunt genieten van de verkoelende passaatwind.

De locatie van Crown Court 19 is perfect; slechts 8 minuten per auto vanaf het bruisende centrum van Kralendijk en op loopafstand van het publieke strand Andrea II, waar u eenvoudige toegang heeft tot het azuurblauwe water van de Caribische Zee.

De woning heeft een zeer ruime open keuken, voorzien van inbouwapparatuur van hoogwaardige kwaliteit. De twee ruime slaapkamers hebben beiden een en-suite badkamer.

kantoorruimte/opbergruimte in souterrain,

privé zwembad met zonneterras (verscholen ligging),

uitstekende bereikbaarheid; slechts 8 minuten gelegen van het centrum van Kralendijk,

gelegen in de populaire villawijk Sabadeco Crown Court, op loopafstand van de Caribische Zee

het dak is voorzien van dakpannen,

keramische vloertegels door gehele woning,

houten kozijnen met aluminium ramen voorzien van horgaas, houten deuren,

volwassen, tropische tuin.

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand november bij Harbourtown Real Estate

Kaya Aleksandrit 5

Deze woning gelegen in Santa Barbara met zwembad staat sinds korte tijd in de verkoop, heeft uitzicht op zee, Klein Bonaire en Kralendijk. De Kaya Aleksandrit is een rustige straat met vooral bestemmingsverkeer. Er is een grote garage aanwezig, hier zou u meerdere auto’s kwijt kunnen, ook is er extra opslagruimte aanwezig los van de garage.

Via een looppad met drie treden omhoog komt u in de linkervleugel van de woning, waar het woongedeelte gelegen is. De lichte woonkamer heeft veel ramen met uitzicht op het zwembad en het terras, maar ook de tuin, Klein Bonaire en Kralendijk. Aan de voorzijde van de woning is de U-vormige keuken met afwasmachine en Amerikaanse koelkast. Bij de voordeur is een extra gastentoilet.

In de rechtervleugel van de woning zijn de drie slaapkamers en twee badkamers. De eerste slaapkamer is de master bedroom met badkamer en-suite. De tweede en derde slaapkamer zijn via een gezamenlijke badkamer met elkaar verbonden. Bij de derde slaapkamer is nog een aparte bergruimte.

De ruime overdekte porch met zwembad (dubbele liner, chloor) heeft meerdere zitmogelijkheden: bij de woonkamer of achter het zwembad, lekker in de wind en uit de zon. Vanaf de porch gaat een brede trap naar beneden naar de ondergelegen garage. Hier is tevens een grote afgesloten bergruimte. Verder is er aan de voorzijde onder de woning nog een afgesloten bergruimte en rechts voor is een apart pomphuis voor het zwembad.

De woning is gebouwd op een hellend terrein en de ondergrond is harde kalksteen. Beneden aan de achterzijde is nog een (rots)tuin met flamboyant en frangipani.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : [email protected]harbourtownbonaire.com

Website : www.harbourtownbonaire.nl

Huis van de maand november bij Bonaire Realty

Boutique hotel en woonhuis, op loopafstand van zee

Dit boutique hotel is een goedlopend hotel gelegen in een rustige woonwijk op loopafstand van het centrum en boulevard van Kralendijk. Op 5 minuten loopafstand bevinden zich de bars, restaurants en gezellige winkels aan de Kaya Grandi.

Het hotel bevat 8 kamers met badkamer, douche en toilet. Daarnaast zijn er ook nog 4 ruime studio’s aanwezig met compleet ingerichte keuken. De studio’s zijn voorzien van douche en toilet. Alle kamers en studio’s zijn voorzien van airconditioning.

De kamers en de studio’s zijn gebouwd rondom de centraal gelegen gazebo, waar men kan uitrusten op de lounge banken of waar in de ochtend een ontbijt wordt geserveerd. In een apart gebouw bevindt zich de receptie, de keuken, een wasserette met professionele machines, en een aparte ruimte voor het spoelen en opslaan van duikspullen.

De naast gelegen ruime woning is zeer geschikt als bewoning voor de eigenaar/beheerder van dit hotel. Deze woning is bij voorkeur te koop, samen met het hotel. De woning is voorzien van 3 slaapkamers, 2 badkamers, 2 porches en een terras met aparte berging.

Hotel:

8 kamers

4 riante studio’s

Gazebo met lounge sofa/banken

Receptie

Zwembad

Wasserette

Woning

3 slaapkamers

3 badkamers

2 porches

1 terras

Berging

Vraagprijs hotel : US$ 1.450.000 kosten koper

Vraagprijs naastgelegen woning US$ 375.000 kosten koper

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Huis van de maand november bij RE/MAX Paradise Homes

Kaya Almirante Piedro Luis Brion 7

Dit volledig gerenoveerde gebouw (2008/2009) bevat alle traditionele elementen die je mag verwachten van een historisch eilandgebouw, inclusief 45 cm dikke buiten- en binnenmuren van koraalsteen en een dak in landhuisstijl.

Binnen vind je keramische tegelvloeren, een kleine keuken, twee badkamers, acht werkruimtes/kamers en een receptie. Andere kenmerken zijn zowel 220V als 110V, bestaande databekabeling, split-unit airconditioning units en een rookmelder.

Een ideale locatie met parkeergelegenheid in de buurt en een constante stroom van voet- en autoverkeer betekent dat uw bedrijf elke dag een ongelooflijke bekendheid geniet. Dit is een unieke kans om een ​​gewild stuk van het commerciële landschap van Kralendijk te bezitten.

Verkoopprijs is $ 915.000 USD K.K.

Website https://tinyurl.com/6jmku4yp

3D tour https://my.matterport.com/models/ug8rPXtvRjb

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Huis van de maand november bij Caribbean Homes

Kaya Nikiboko Zuid 99

Heerlijk familiehuis met prachtig aangelegde tuin gelegen op een centrale plek!

Aan de weg naar Sorobon, op enkele minuten afstand van het centrum van Kralendijk en diverse supermarkten, ligt deze leuke gezinswoning met een heerlijke overdekte veranda en een bijgebouw met grote overkapping.

Het huis heeft een ruime entree met plek voor het parkeren van meerdere auto’s op eigen terrein. Het is voorzien van 3 slaapkamers en een badkamer. De ruime open keuken staat in verbinding met de royalewoonkamer. Vanuit deze woonkamer is de veranda te bereiken welke een prachtig uitzicht op de mooiaangelegde tropische tuin biedt. Het gehele perceel is ommuurd en biedt volledige privacy. Deze plek geefteen gevoel van ruimte en rust, u zult versteld staan van de ongelooflijke verscheidenheid aan bomen, planten en bloemen in de tuin die kleurrijke vlinders en vogels aantrekken. Er zijn tal vanuitnodigende zitplekken gecreëerd, geweldige locaties om te genieten van een gezellige BBQ of happy hour.

Het bijgebouw is een droom van iedere hobbyist of creatieveling voor het opbergen van apparatuur en hethebben van een grote overdekte ruimte in de wind om te werken. Tevens is er voldoende ruimte om desgewenst aparte appartementen of een extra woning te bouwen.

Goed om te weten:

· Er is een bouwvergunning afgegeven voor de aanbouw van een vierde slaapkamer van 8 x 4 m2

· 110 V en 220V door het gehele huis

· In de tuin zijn er voorbereidingen getroffen voor het aanleggen van een zwembad

· Het huis is voorzien van 3 rolluiken

· De tropische tuin wordt bewaterd door opgevangen regenwater

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand november bij Bonaire VIP Real Estate

Waterlands Garden Cottage 24

Deze leuke cottage heeft twee slaapkamers en twee badkamers. Het totale vloeroppervlak is ruim 175 m² inclusief de buitendouche en de overdekte veranda.

Deze cottage is gelegen in Waterland Village, een klein omheind resort met 24 moderne huisjes aan een privé lagune, met toegang tot de prachtige Caribische Zee en verschillende nabijgelegen duikplekken. De huisjes bevinden zich in een tropische tuin, een gezamenlijk zoetwaterzwembad en strand. Waterlands Villa ligt op slechts enkele autominuten van het centrum van Kralendijk.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire VIP Real Estate:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 788 1781

E-mail : [email protected]

Website : www.bonaireviprealestate.com

Huis van de maand november bij Caribbean Vista Blue

Op dit moment heeft Caribbean Vista Blue geen huizen in de verkoop, alle huizen in de portefeuille zijn verkocht of in onderhandeling. Caribbean Vista Blue, heeft daarom ruimte voor nieuw (woning) aanbod.

Ben jij van plan om je huis op Bonaire te koop aan te bieden? Neem dan contact op met Caribbean Vista Blue. Ilona en haar team helpen je graag om van de verkoop een succes te maken. Wie weet staat jouw huis volgende keer in het artikel “Huis van de maand” op Bonaire.nu

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com

Huis van de maand november bij Qvillas

Ocean Breeze villa 5

Ocean Breeze villa 5 ligt op een klein schattig en luxe resort tegenover het vliegveld. De villa heeft een charmant karakter met een ruime veranda. Op de veranda kunt u heerlijk genieten van de ‘Bonairiaanse breeze’ in het zwembad en heeft een prachtig uitzicht over de blauwe lagune.

Binnen bevind zich een volledig ingerichte keuken en woonkamer. Boven de woonkamer is een vide wat nu gebruikt word als tv kamer. Het huis bestaat uit 3 slaapkamers en 2 badkamer. De master slaapkamer heeft een en-suite badkamer en de andere 2 slaapkamers delen een badkamer.

Als dat nog niet alles is, heeft deze villa ook nog een eigen aanlegsteiger waaraan u uw eigen boot kunt aanleggen.

Villa 5 is ook perfect voor korte en lange termijn verhuur.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Kaya Gob. N. Debrot unit 9

Tel: +599 7170881

E-mail: [email protected]qvillas.com

Website: www.qvillas.com

