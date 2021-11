Bonaire ontvangt 2022 Readers Choice Award op DEMA

MIAMI – Tijdens de DEMA show heeft het Scuba Diving Magazine haar 2022 Readers’ Choice Awards bekend gemaakt. Bonaire wordt in 12 categorieën erkend waaronder zeven nummer 1 plaatsen.

Bijna 6.000 sportduikers hebben deelgenomen aan de enquête van het Scuba Diving Magazine om de beste duikbestemmingen ter wereld aan te wijzen. De reputatie van Bonaire als duikersparadijs blijft de scuba- scene domineren.

Voor het 29ste achtereenvolgende jaar is Bonaire de nummer 1 Shore Diving Destination in het Caribisch gebied en de Atlantische regio. Het eiland behaalde ook de eerste plaats in zes andere regionale categorieën waaronder Best Overall Dive Destination, Best Beginning Diving, Best Macro Life, Best Snorkeling, Best Health of Marine Environment en Best Underwater Photography.

Bonaire werd tweede in de categorie Advanced Diving. Daarnaast ontving de bestemming een Reader’s Choice classificatie in Best Value, Big Animals, Wreck Diving en Wall Diving.

Eerste plaats

“We zijn erg blij dat Bonaire dit jaar is uitgeroepen tot één van ’s werelds beste duikbestemmingen”, aldus Miles Mercera, CEO van Tourism Corporation Bonaire. “Het is een eer om de eerste plaats te krijgen in het Caribisch gebied en de Atlantische regio en om een aantal van onze partners ook op de lijst te zien staan. Als eiland blijven we ernaar streven om datgene te beschermen wat onze onderwaterwereld tot het ongerepte paradijs maakt dat jaar na jaar duikers van alle niveaus aantrekt.”

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: