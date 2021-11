Saba wil mogelijkheid onderzoeken tot harmonisatie softdrugsbeleid met Nederland

Fort Bay op Saba – Foto ABC Online Media/Curtis Eduarda

THE BOTTOM- De Eilandsraad Saba heeft vorige week een brief gestuurd naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J & V) in Den Haag met het verzoek om te verkennen in hoeverre het mogelijk is om het softdrugsbeleid en de regelgeving op elkaar af te stemmen op de situatie in Nederland.

Volgens de Eilandsraad is De Opiumwet BES een oude wet, die stamt uit de jaren zestig die nooit is gemoderniseerd. Ook niet nadat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in 2010 bij Nederland kwamen. De verouderde wet vormt de basis van meerdere vervolgings- en strafrechtelijke richtlijnen, waarbij straffen voor overtredingen betreffende softdrugs op de drie eilanden veel zwaarder worden bestraft dan het geval is in Europees Nederland.

In tegenstelling tot Nederland laten de wet en de bijbehorende richtlijnen die gelden voor Caribisch Nederland geen ruimte voor gedoogbeleid ten aanzien van de teelt en verkoop van hennep en wiet.

Verdeeld

Het thema verdeelt de bevolking van het eiland nogal. “Sommige bewoners zijn voorstander van een gedoogbeleid, of zelfs het toestaan van de teelt van hennep en wiet, terwijl anderen dat niet zijn. Wij verzoeken uw ministerie een verkenning te starten naar de mogelijkheid tot afstemming van het softdrugsbeleid en de regelgeving tussen Caribisch Nederland en de rest van Nederland”, aldus de brief aan Den Haag.

De eilandsraad van het kleinste BES-eiland merkt in haar brief ook op dat zij meent dat op Bonaire en Sint-Eustatius soortgelijke geluiden opgaan.

