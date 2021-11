Zorg en Jeugd CN blijft voorlopig samenwerken met BonLab 

KRALENDIJK – Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) blijft ook na 1 januari gebruik maken van de diensten van BonLab. Dat is besloten nadat de leiding van ZJCN overleg had gevoerd met het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Het Bestuurscollege ging als aandeelhouder in overleg met de leiding van ZJCN nadat de afdeling een brief naar BonLab had gestuurd. In de brief gaf ZJCN aan per 1 januari te stoppen met de afname van poliklinisch laboratoriumonderzoek bij BonLab. Dat is nu niet meer het geval. Na het overleg heeft ZCJN besloten om de brief die vorige maand naar BonLab is gestuurd in te trekken.

Zowel het OLB als ZJCN zien het belang van een helder proces in dat goed afgestemd is met alle betrokken partijen. Hier is meer tijd voor nodig. ZJCN zal een nieuwe brief sturen met daarin helderheid over de procedure en een nieuw tijdspad. Vooraf zal hierover overleg over worden gevoerd met het Bestuurscollege.

