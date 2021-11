Onderzoekers slagen op Saba in kweek Caribische zee-egels

Eén van de op Saba opgekweekte larven in het proces van metamorfose tot jonge zee-egel.

THE BOTTOM- In oktober van dit jaar is het onderzoekers van de Hogeschool Van Hall Larenstein op Saba gelukt een aantal Diadema zee-egels te kweken. Diadema zee-egels zijn belangrijke grazers en kunnen koralen faciliteren door hun concurrentie met algen te verminderen.

De langdoornige zwarte zee-egel, ook bekend als Diadema, is afwezig op de meeste koraalriffen in het Caribisch gebied, aangezien 99% van alle populaties in het begin van de jaren 80 stierf aan een onbekende ziekte. Vóór het afsterven waren deze zee-egels de belangrijkste herbivoor in het Caribisch gebied, door de zeewieren af ​​te schrapen en op te eten. Na de massale sterfte zijn de Diadema-zee-egelpopulaties nooit echt hersteld en worden de meeste riffen tegenwoordig gedomineerd door macroalgen. Het herstellen van Diadema-populaties wordt daarom gezien als een topprioriteit in het beheer van Caribische koraalriffen.

Moeilijk

Het kweken van Diadema en het uitzetten ervan in open zee zou het herstel van deze hoeksteensoort versnellen. Helaas is het kweken van Diadema erg moeilijk, vanwege de gevoelige aard van de larven. Het is verschillende keren geprobeerd, vooral in Florida, maar ondanks enkele successen is er nooit een consistente methode ontwikkeld.

In 2020 is in Nederland een nieuwe kweekmethode ontwikkeld door onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein, waarmee het mogelijk wordt om Diadema consequent te kweken van minuscule larven tot jonge zee-egels.

In juli van dit jaar verplaatste het onderzoeksteam hun kweekinspanningen van het koude en niet zo tropische Nederland naar Saba, in een poging om de egels te kweken in de buurt van de riffen waar ze hard nodig zijn. Met hulp van de Saba Conservation Foundation (SCF) zijn de eerste larven succesvol gekweekt en gesetteld, resulterend in de eerste 19 Caribische gekweekte Diadema zee-egel. De eerste 19 gekweekte Diadema’s worden in gevangenschap grootgebracht totdat ze groot genoeg zijn om in het wild vrijgelaten te worden, waar ze de algen die de koralen verstikken kunnen weg grazen en voorkomen dat nieuwe koralen zich vestigen.

Opschalen

De volgende stap is het opschalen van de teelt, met momenteel meer dan 3.000 larven die worden gekweekt. Als deze aanpak op Saba is bewezen effectief te zijn, kan deze in het hele Caribisch gebied worden gekopieerd. Door hun belangrijkste concurrenten te verwijderen, kunnen Diadema-zee-egels koraalriffen helpen om te gaan met andere stressfactoren zoals klimaatverandering en vervuiling.

