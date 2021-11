Coronabesmettingen Bonaire nu vooral in groep 20 – 60-jarigen

Teststraat op Bonaire

Kralendijk – Het zijn vooral personen tussen de 20 en 60 jaar die van 18 tot en met 31 oktober 2021 met het coronavirus besmet zijn geraakt. Zo heeft de afdeling Publieke Gezondheid bekend gemaakt.

Door de herfstvakantie zijn de groepen van besmettingen op scholen van de periode daarvoor doorbroken. Mensen zijn in de tweede helft van oktober vooral thuis besmet geraakt en in mindere gevallen op het werk of via sociale contacten.

Bron

De bron van besmettingen was in 70% van de gevallen bekend. In de week van 18 oktober waren er 53 nieuwe besmettingen en in de week van 25 oktober 47 gevallen. Dat was de helft minder aan besmettingen dan in de week van 11 oktober 2021. Bij bijna alle besmettingen ging het om bewoners van Bonaire. Het virus is vooral via lokale bewoners overgebracht en zelden via bezoekers.

Vaccinatiestatus

Van de personen die in de tweede helft van oktober besmet raakten, was iets minder dan de helft volledig gevaccineerd. Gevaccineerde personen kunnen ook besmet raken met het virus. Als een gevaccineerde persoon besmet raakt met het virus, besmet deze persoon 63 % minder mensen in de omgeving dan een ongevaccineerde persoon die besmet is.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: