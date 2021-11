Sea Turtle Conservation Bonaire onderzoekt zeeschildpadden bij Lac

KRALENDIJK – Deze week is Sea Turtle Conservation Bonaire met de staf en vrijwilligers weer actief bij Lac. Het doel van de metingen is het in kaart brengen van de populatie zeeschildpadden en de laatste ontwikkelingen in de gaten te houden. De metingen worden bij de baai onder toeziend oog van enthousiaste toeristen uitgevoerd.

STCB houdt op het eiland de zeeschildpadden nauwlettend in het oog. “We zijn ’s ochtends vroeg bij Lac begonnen met het vangen van de schildpadden. Het duurt soms wel even want ze komen niet op bestelling aan zwemmen. Als we eenmaal genoeg exemplaren hebben gevangen, doen we op de kant de metingen.” Aldus Kaj Schut van STCB.

Schut vertelt verder: “Eerst meten we de zeeschildpadden op en daarna wegen we ze. Vervolgens plaatsen we een tag aan een van de flippers. Voor ons is die tag heel belangrijk om de populatie in de gaten te houden en te beschermen. Na het meetmoment laten we ze ook meteen weer vrij.”

Na het meetmoment worden de zeeschildpadden meteen weer vrijgelaten.

Alle informatie die de medewerkers van STCB verzamelen wordt ook vergeleken met eerdere metingen. Zo kunnen de onderzoekers de groei en gezondheid van de zeeschildpadden in de gaten houden.

De eerste week van november is alweer de vijfde week van het in totaal zes weken durende programma rond de zeeschildpadden in Lac. Dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen geïnteresseerden tussen 10:30 en 13:00 uur bij Lac Cai de metingen van dichtbij aanschouwen en de bijzondere beesten bewonderen. Begin december vindt de laatste week van het programma plaats.







