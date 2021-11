Gezaghebber Bonaire doet aangifte wegens herhaalde bedreigingen

KRALENDIJK- Voor gezaghebber Edison Rijna is de maat vol als het gaat om de bedreiging die op Social Media is geuit tegen hemzelf en diverse vooraanstaande politici op het eiland. De gezaghebber deed aangifte bij het Openbaar Ministerie en raadt anderen aan hetzelfde te doen.

Behalve de gezaghebber zelf, werden ook bedreigingen geuit tegen MP partijleider en raadslid Elvis Tjin Asjoe, als ook gedeputeerde Nina den Heyer.

“Als gezaghebber heb ik met afschuw kennis genomen van deze anoniem geplaatste post. Binnen de rechtsstaat die wij zijn, is alle ruimte voor discussie over het overheidsbeleid en het bekritiseren van individuele bestuurders. Maar het intimideren of in dit geval nog erger bedreigen van personen, of zij nu bestuurder of gewoon burger zijn, mag nooit worden getolereerd”, aldus gezaghebber Rijna.

Aangifte

“Ik heb aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en heb de anderen die in de post worden genoemd aangeraden eveneens aangifte te doen. Maar ik wil benadrukken dat dit voorval niet alleen een zaak van justitie is. Het is belangrijk dat wij als samenleving afstand nemen van grensoverschrijdende uitingen op sociale media en dan bedoel ik ook beledigende en/of kwetsende berichten. Deel deze niet, maar verwijder ze onmiddellijk en in het geval u de afzender kent: spreek hem of haar erop aan.” “Bonaire is een kleine gemeenschap met soms grote verschillen van mening. Daar is helemaal niets mis mee, als we ons maar blijven realiseren dat wij elkaar nodig hebben om ons eiland beter te maken voor de na ons komende generaties.

