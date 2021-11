Chogogo Resort Bonaire krijgt door illegaal zandstorten boete van $1,2 miljoen

Chogogo Resort Bonaire is momenteel in aanbouw.

KRALENDIJK – STINAPA en Toezicht & Handhaving hebben gezamenlijk een boete van liefst 1,2 miljoen dollar uitgedeeld aan Chogogo Resort. Het resort, dat momenteel nog gebouwd wordt, heeft illegaal zand gestort en had de vergunningen niet op orde.

Woordvoerster Xenah Cicilia van STINAPA legt uit hoe het tot de hoge boete kwam: Onze rangers controleren continu de hele kust. We hadden dus gezien dat het zand was aangekomen, geïmporteerd uit Frans Guyana. In oktober is Chogogo begonnen met zand verspreiden, zonder keermuur en zonder vergunning. Bijzonder, want we hadden juist verteld dat de regels nageleefd moesten worden.”

“Onze rangers zijn na overleg met Directie Ruimte & Ontwikkeling samen met Toezicht en Handhaving naar het resort gegaan om een procesverbaal op te stellen. Toezicht en Handhaving heeft toen het OM ingeschakeld en nu is de dwangsom opgelegd.”

Volgens Cicilia had de boete eenvoudig voorkomen kunnen worden: “Onze Chief Ranger is al in juli het gesprek met Chogogo aangegaan. Toen werden de mogelijkheden om een kunstmatig strand aan te leggen besproken. We hebben alles uitgelegd waaraan ze moeten voldoen. Wat wel kan en wat niet mag.”

“We wezen ze op de benodigde vergunningen en de noodzaak van een keermuur om het kwetsbare koraal tegen het zand te beschermen. Alles is in die gesprekken helemaal uitgelegd en er is toen ook gewaarschuwd wat de eventuele consequenties zouden zijn als er niet aan de voorwaarden werd voldaan.” Aldus Cicilia.

Bij bouwprojecten van deze omvang is daarnaast een Milieu-Effect-Rapport (MER) verplicht, om de gevolgen voor het milieu in kaart te brengen. Dat rapport is nooit uitgevoerd. De keermuur is ook niet gebouwd. Volgens STINAPA is er pas in augustus een vergunning aangevraagd om zand te mogen storten. “Het is helemaal fout gegaan”, volgens de woordvoerster.

De komende tijd bezoekt STINAPA dagelijks het resort om te checken of de werkzaamheden ook echt gestopt zijn. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor het resort zijn dat begin december al haar eerste gasten verwacht.

