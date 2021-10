DCNA vraagt aandacht klimaatverandering Caribische eilanden aan vooravond klimaattop in Glasgow

De Dutch Caribbean Nature Alliance, DCNA heeft in Den Haag haar bezorgdheid uitgesproken over het gebrek aan aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. Dat doet de organisatie in de aanloop naar de klimaattop in Glasgow, die van 1 tot 12 november wordt gehouden.

De Nederlands Caribische eilanden verwachten in de nabije toekomst te maken te krijgen met zeer kritieke crises als gevolg van orkanen, koraalverbleking, sargassuminvasies en droogte, aldus Nature Today.

Er zijn na de Algemene Vergadering van de VN in september zeer weinig concrete acties geweest, ondanks de woorden daar van de Nederlandse premier Mark Rutte, die de gevolgen van klimaatverandering in de Nederlandse Cariben noemde.

Voorspellingen

De meest recente voorspellingen zijn alarmerend en suggereren dat de eilanden van de Nederlandse Cariben de komende decennia ingrijpende milieuveranderingen zullen doormaken.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft voorspeld dat voor het Caribisch gebied een stijging van de luchttemperatuur met 1,4° Celsius zal leiden tot een afname van de regenval met 5 tot 6 procent.

Ook zal er een toename zijn van de frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden, waaronder een toename van 66 procent van de orkaanintensiteit en een stijging van de zeespiegel van 0,5 tot 0,6 meter als gevolg van thermische uitzetting van water en gletsjersmelt.

Zorgen

“Hoewel het lovenswaardig is dat de Nederlandse politiek de laatste tijd over klimaatverandering heeft gesproken, maken we ons toch zorgen dat er weinig aandacht is voor de impact die klimaatverandering zal hebben op het Caribisch deel van het Koninkrijk, terwijl duidelijk is dat degenen die in het Caribisch gebied wonen – in de hotspot van biodiversiteit van het Koninkrijk der Nederlanden – vooroplopen in de klimaatcrises”, aldus DCNA-directeur Tadzio Bervoets.

In 2015 heeft de Sint Maarten Nature Foundation een studie uitgevoerd

waarin gemodelleerd is hoe het eiland eruit zal zien met slechts 1,5 meter

zeespiegelstijging (Bron: Sint Maarten Nature Foundation)

Bervoets wijst erop dat DCNA tijdens een onlangs gehouden bijeenkomsten met verschillende parlementariërs en directies in Nederland, de existentiële crises als gevolg van het veranderende klimaat nadrukkelijk onder de aandacht heeft gebracht.

“We hebben de politici, bureaucraten en technocraten in Den Haag eraan herinnerd dat de verschillende overeenkomsten en akkoorden met betrekking tot klimaatverandering, geratificeerd moeten worden door het Koninkrijk der Nederlanden en niet alleen door Nederland. We hebben zelfs kwesties als toegenomen orkanen, koraalverbleking, invasies van sargassum en droogtes moeten uitleggen. Dat is zowel teleurstellend als alarmerend”, aldus Bervoets.

Opwarmingstrend

De voorspellingen van klimaatverandering zijn vooral zorgwekkend in de context van een reeds zichtbare opwarmingstrend. Volgens recente gegevens zijn de gemiddelde temperaturen in Caribisch Nederland de afgelopen veertig jaar sterk gestegen.

Op Curaçao bleek uit onderzoek van de Meteorologische Afdeling dat het eiland de afgelopen decennia steeds meer warme dagen en minder koelere nachten heeft gekend.

Omdat de eilanden van Caribisch Nederland twee geografisch verschillende groepen vormen, gescheiden door meer dan 900 kilometer open water, wordt verwacht dat klimaatverandering deze twee eilandengroepen niet op dezelfde manier zal beïnvloeden.

Aruba, Bonaire en Curaçao liggen in de zuidelijke Cariben, een gebied dat naar verwachting warmer en droger zal worden, met langere seizoensgebonden droge perioden.

Saba, St. Eustatius en St. Maarten, die zich in het noordoosten van de Caraïben en dus binnen de Caribische orkaangordel bevinden, zullen naar verwachting vaker en gewelddadiger tropische orkanen ervaren, zoals bleek tijdens het rampzalige orkaanseizoen 2017.

Alle mariene en terrestrische ecosystemen van de Nederlandse Cariben en de soorten die ze bewonen, zullen in verschillende mate worden aangetast. Er wordt voorspeld dat koraalriffen bijzonder kwetsbaar zijn, aangezien hogere oceaantemperaturen en verzuring van de oceaan ongetwijfeld zullen resulteren in onder andere massale koraalverbleking.

Toerisme

Orkaan Irma, wiens onvoorziene snelle intensivering en impact als een van de sterkste Atlantische orkanen ooit is geregistreerd, was een direct gevolg van klimaatverandering (Bron: NOAA)

De economie van de Nederlands Caribische eilanden is grotendeels afhankelijk van het toerisme. De verwachting is dat deze op zich staande economische pijler ook drastisch zal worden beïnvloed. Toename van stormen en orkanen kunnen ertoe leiden dat toeristen de bestemming als onveilig ervaren.

Er zal een verhoogd risico zijn op schade aan verblijflocaties aan kustplaatsen door hevige orkanen en andere stormen en op schade aan toeristische attracties.

Stranderosie en koraalverbleking kunnen een negatieve invloed hebben op de perceptie van de aantrekkelijkheid van de bestemming. Op Bonaire maakt stranderosie door verlies van ondiepe riffen, historische plantagegebouwen zoals die van Washington Slagbaai Park kwetsbaar.

Bionews

De Dutch Caribbean Nature Alliance heeft een speciale editie van haar gratis digitale nieuwsbrief BioNews uitgebracht. Hierin worden de uitdagingen belicht waarmee de Nederlandse Cariben in de strijd tegen klimaatverandering worden geconfronteerd.

Met behulp van internationaal geaccepteerde klimaatveranderingsvoorspellingen en (onderzoeks)rapporten zijn de effecten van zowel boven als onder water voor alle zes eilanden omschreven. Dit benadrukt de noodzaak van onmiddellijke actie om de weerbaarheid tegen de effecten van klimaatverandering op te bouwen.

Verlies van natuur heeft verstrekkende negatieve gevolgen voor de lokale bevolking, aangezien de natuur zowel een van de belangrijkste inkomstenbronnen is als bescherming biedt tegen extreme weersomstandigheden. Het zal echter een gezamenlijke inspanning vergen om ervoor te zorgen dat de natuur, levens en middelen van bestaan niet verloren gaan als gevolg van inactiviteit van beleidsmakers.

