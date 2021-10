Cadushy Distillery presenteert Limited Edition voor rumliefhebbers

RINCÓN—The Cadushy Distillery, gevestigd in Rincon, Bonaire, heeft de release aangekondigd van haar nieuwste limited edition rum.

Rom Rincón Limited Edition 2021 is een ambachtelijke rum in kleine batches, gekruid in de Caribische traditie en alleen verkrijgbaar bij The Cadushy Distillery in Rincon vanaf 1 november 2021 en tot het beperkte aantal flessen uitverkocht is.

Rom Rincón is het belangrijkste rumproduct van The Cadushy Distillery. De rum is handgemaakt met lokale ingrediënten. Bij het maken van de rum gebruiken meester-distilleerder en CEO Eric Gietman en zijn team de lokale Bonairiaanse wilde basilicum die bekend staat als Yerba di hole om diepte en intriges aan de smaak toe te voegen.

Rom Rincón wordt in kleine batches geproduceerd en wordt gerijpt in Franse eikenhouten vaten om een onderscheidende kwaliteitsrum te creëren die de naam van de hoofdstad van Bonaire waardig is.

