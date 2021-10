Prachtig boek over monumenten van Bonaire

Auteur Wilna Groeneboom heeft een imposant werk samengesteld.

KRALENDIJK- Er werd al enige tijd naar uitgekeken: Het boek ‘Monument Bonaire’ van auteur Wilna Groenenboom. Het werk is met 300 pagina’s en 640 foto’s het eerste omvangrijke naslagwerk over de bouwstijlen van het gebouwde erfgoed op Bonaire.

Groeneboom hoopt met het boek een bijdrage te leveren aan het behoud van het prachtige erfgoed van het eiland. De auteur presenteert het fotoboek deze week aan het publiek.

Het eerste deel van het boek geeft een overzicht van zeven lokale bouwstijlen, tot ongeveer 1970. Daarmee wordt een tijdvak van ongeveer tweehonderd jaar beschreven, geïllustreerd met oude zwart-wit foto’s en eigentijdse kleurenfoto’s. Elke bouwstijl is voorzien van een technische tekening. Naast de algemene beschrijving per bouwstijl, vaak woningen, heeft de auteur er letterlijk en figuurlijk één gebouw uitgelicht. Soms wordt ons zelfs een blik in het interieur gegund.

Functie en gebruik

Het tweede deel vertelt meer over de functie en het gebruik van de gebouwen. Het behandelt bouwwerken van de overheid, zoals Fort Oranje, Mangazina di Rei en het oude hospitaal. Ook bespreekt het de twaalf landhuizen van het eiland. Uiteraard mogen kerken en scholen niet ontbreken. De eeuwenoude band met de zee komt aan de orde in een bespreking van de vuurtorens, het pittoreske vismarktje en enkele andere gebouwen. Een gedetailleerd en geïllustreerd overzicht van de bouwmaterialen en bouwtechnieken vormt het slotstuk. Een historisch overzicht zet de ontwikkelingen van de bouwstijlen in het perspectief van de geschiedenis van het eiland.

Signeren

Wilna Groenenboom zal haar boek presenteren en signeren op woensdag 27 oktober vanaf 19.30 uur bij Captain Don’s Habitat.

‘Monument Bonaire’ is uitgegeven door Blue Jay Holding BV. Het boek is tot stand gekomen mede dankzij een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied en enkele andere sponsors.

