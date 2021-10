Bureau Eilandsecretaris eindelijk weer op volle sterkte

Eilandsecretaris Wendy Pelk (l) met haar twee adjunct-secretarissen. Foto: LinkedIn Wendy Pelk

KRALENDIJK- Het bureau Eilandsecretaris van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is voor het eerst sinds lange tijd weer op volledige sterkte, nu Roxanne Francees is benoemd als tweede adjunct-secretaris.

De functie van eilandssecretaris was lange tijd vacant, na de overstap van voormalig eilandssecretaris Nereida (Nerry) Gonzalez als kwartiermaakster overheidsdeelnemingen bij Bonaire Holding. Hoewel in eerste instantie de bedoeling was dat de eilanddsecretaris van Saba, Tim Muller de overstap naar Bonaire zou maken, zag hij daar later toch vanaf.

Compleet

Vervolgens werd de Nederlandse Wendy Pelk aangetrokken om de functie te bekleden. Als haar adjunct-secretaris werd Christopher Frans benoemd. Nu is daar Roxanne Francees, tot voor kort werkzaam als HR Manager bij Telbo aan toegevoegd. Hiermee is het bureau Eilandssecretaris weer op volle sterkte.

De eilandsecretaris is de hoogste ambtenaar binnen de Openbare Lichamen.

