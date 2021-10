Ziekenhuis Bonaire richt aparte afdeling in voor covid-19 patiënten door sterke toename

KRALENDIJK – Vanwege het toegenomen aantal ziekenhuisopnamen door Covid-19 is Fundashon Mariadal genoodzaakt om per direct over te gaan op cohortverpleging en de preventieregels strakker te hanteren.

Fundashon Mariadal heeft besloten om met ingang van 23 oktober 2021 een deel van de afdeling Sentebibu (ziekenhuis) in te richten voor cohortverpleging. Hierdoor komt naast de Intensive Care extra ruimte beschikbaar om coronapatiënten te verplegen. Daarnaast zullen op korte termijn de electieve operaties worden gestaakt. Dat betekent dat niet spoedeisende operaties worden uitgesteld.

Een cohortafdeling is een ruimte waar patiënten die hetzelfde virus hebben strikt van andere patiënten gescheiden worden gehouden en op passende wijze in groepsisolatie worden verpleegd. Aanleiding voor deze maatregel is de toename van het aantal COVID-19 patiënten die intensieve verpleging nodig hebben. Voor de cohortverpleging gelden zeer strikte regels.

Daarnaast moeten in het ziekenhuis de preventieregels strak worden nageleefd. Per dag zijn er twee bezoekmomenten, namelijk van 11:30 u. tot 13:00 u. en van 18:30 tot 20:00 u. Voor elke patiënt is slechts één bezoeker per dag toegestaan. Dit geldt ook voor kraambezoek. Bezoekers, cliënten en patiënten moeten er rekening mee houden dat het gebruik van een medisch mondkapje verplicht is binnen het ziekenhuis en de botika. Stoffen mondkapjes zijn niet toegestaan. Bezoekers worden bij de ingang van het ziekenhuis gescreend.

Als u klachten hebt die kunnen wijzen op besmetting met COVID-19, kom dan niet naar het ziekenhuis. Blijf thuis, ook al hebt u een afspraak. Houd binnen het ziekenhuis altijd een afstand van anderhalve meter ten opzichte van anderen aan. Zo beschermt u niet alleen uzelf, maar ook onze zorgmedewerkers.

Mariadal rekent op begrip en medewerking van iedereen.

