Gendarmerie Sint-Maarten confisqueert motorfietsen en dreigt met vernietiging

Lieutenant Colonel Wintzer-Wehekind van de Gendarmerie St. Martin

MARIGOT- De Gendermerie op het Franse deel van Sint-Maarten pakt motorrijders die ontoelaatbaar gedrag vertonen stevig aan. Inmiddels werden al acht motorfietsen zonder pardon in beslag genomen.

De actie van de Franse politie -die vooraf werd afgestemd met de collega’s van de Nederlandse kant- volgt op vermoeden van mishandeling door de motorrijders van een bestuurder van een auto aan de Nederlandse kant van het eiland. Daarbij raakte ook een baby gewond. De motorrijders hadden het met de ouders van de baby aan de stok gekregen toen zij over het eiland toerden.

Vernietigd

Indien inderdaad wordt vastgesteld dat betrokken motorrijders daarbij betrokken waren, dan is de kans groot dat de in beslag genomen motorfietsen worden vernietigd.

“De weg is voor iedereen en alle burgers moeten zich veilig en rustig kunnen verplaatsen”, zegt Wintzer-Wehekind over het harde optreden. De zaak is nog verder in onderzoek. Het doortastende optreden kan op Sint Maarten op grote instemming rekenen van de bevolking, die de overlast van de brullende motoren en het vaak roekeloze rijgedrag al meer dan zat is.

