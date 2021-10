Zeker met Covid-19: Zieke werknemers moeten echt thuis blijven

3 Gedeeld

KRALENDIJK- Hoewel logisch lijkt dat medewerkers met ziekteverschijnselen thuis blijven, zodra zij symptomen hebben die op Covid kunnen wijzen, gebeurt dat niet altijd.

Volgens gezaghebber Edison Rijna zijn er meldingen van medewerkers die ziek naar het werk gaan, omdat ze anders bang zijn niet betaald te krijgen. Rijna wees er op dat er een regeling is voor medewerkers die door ziekte, of door bron- en contactonderzoek verplicht thuis moeten blijven.

Regeling

“Er is een regeling bij SZW waar werkgevers een beroep op kunnen doen als werknemers verplicht thuis moeten blijven door ziekte, of vermoeden van mogelijke infectie”, aldus Rijna. Volgens de gezaghebber is het toch naar het werk gaan, of te vroeg terugkeren naar het werk als men eigenlijk nog in quarantaine moet verblijven, zeker niet behulpzaam bij het bestrijden van de Covid-19-uitbraak op het eiland.

