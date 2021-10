Washington Slagbaai Park in hoogseizoen weer 7 dagen per week open

KRALENDIJK – Washington Slagbaai Park is in het hoogseizoen vanaf 1 november tot en met 28 februari zeven dagen per week geopend. Het park probeert zo de stroom bezoekers beter te verdelen.

Het oudste natuurpark van het Nederlandse Caribisch gebied verruimt de openingsdagen voor het hoogseizoen. Zeven dagen per week is het populaire park weer geopend voor bezoek. Of je nu op vakantie bent op Bonaire of op het eiland woont, een dag in het park hoort erbij.

Natuur en rust

Even helemaal tot rust komen tussen de natuur van het park. Van off road rijden en snorkelen tussen de mooiste koralen, tot relaxen op het strand. Papegaaien en flamingo’s spotten, de Brandaris beklimmen en voor de echte waaghalzen bestaat er ook nog een mogelijkheid om te cliff jumpen. Kortom een dag in het park verveelt nooit.

Kamperen is tijdens het hoogseizoen alleen in het weekend toegestaan en moet aangevraagd worden.

