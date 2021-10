Gezaghebber Rijna spreekt met buureilanden over reisbeleid

Het reizen tussen de eilanden is nu bijna onbetaalbaar door dure tests. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Gezaghebber Edison Rijna overlegt met buureilanden Curaçao en Aruba over de versoepeling van de reisvoorwaarden voor volledig gevaccineerden. Beide eilanden hebben Bonaire momenteel op de lijst van zeer hoog-risicolanden, wat een PCR test nodig maakt om te mogen reizen.

“Ik ben nog steeds in gesprek met onze zuster eilanden om te kijken of we voor volledig gevaccineerden het reisbeleid kunnen versoepelen”, aldus Rijna. De gezaghebber zegt te begrijpen dat reizigers het strenge testbeleid voelen in portemonnee.

Bij een retour naar met name Curaçao zijn de kosten voor het ondergaan van een test op de heen- en terugweg momenteel duurder dan de tickets zelf.

