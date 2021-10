Dutch Caribbean Nature Alliance: klimaatverandering treft Caribisch Nederland hard

30 Gedeeld

Foto – Sint Maarten Nature Foundation

DEN HAAG – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft in Den Haag haar bezorgdheid uitgesproken over de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. DCNA stelt dat er een gebrek aan aandacht is voor de gevolgen in de regio.

Premier Mark Rutte noemde tijdens zijn interventie op de Algemene Vergadering van de VN in september de gevolgen van klimaatverandering in de Nederlandse Cariben. Tot nu toe zijn er echter zeer weinig concrete acties en steun voor wat de meest kritieke crisis zal worden in het gebied.

“Hoewel het goed is dat de Nederlandse politiek over klimaatverandering heeft gesproken, maken we ons toch zorgen dat er weinig aandacht is voor de impact die klimaatverandering zal hebben op het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het is duidelijk dat degenen die in het Caribisch gebied wonen, in de hotspot van biodiversiteit van het Koninkrijk, vooroplopen in de klimaatcrisis”, aldus DCNA-directeur Tadzio Bervoets.

Bervoets blijft erop wijzen dat DCNA tijdens bijeenkomsten met parlementariërs en directies in Nederland, de crisis heeft benadrukt en tot actie maant. “We moesten de politici, bureaucraten en technocraten in Den Haag eraan herinneren dat de verschillende overeenkomsten en akkoorden met betrekking tot klimaatverandering, geratificeerd worden door het Koninkrijk der Nederlanden en niet alleen door Nederland. De eilanden moeten dus beter toegerust worden om klimaatverandering het hoofd te bieden.”

De meest recente voorspellingen van klimaatverandering voor het Caribisch gebied door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zijn alarmerend. De komende jaren zullen er vaker hevige orkanen langs het gebied trekken. Koraalverbleking zal meer zijn intrede doen en bewoners krijgen vaker te maken met extreme weersomstandigheden als droogtes en stortbuien.

