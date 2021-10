Bonaire kijkt naar mogelijke inzet zelftests op scholen

KRALENDIJK- De afdeling Publieke gezondheid denkt na over de inzet van Covid-zelftests als wapen om het aantal besmettingen op scholen omlaag te krijgen. Dat zegt GGD Arts Loes Jaspers.

Toch ziet de afdeling Publieke Gezondheid zeker ook nadelen aan het gebruik van de tests voor eigen gebruik. “Ten eerste weten we dat het gewoon minder betrouwbaar is. Daarnaast bestaat het gevaar dat besmette mensen zich niet meer gaan melden omdat ze er van uit gaan dat de besmetting al is vastgesteld”.

Toch sluit Jaspers het eventuele gebruik van de zelftests ook nog niet helemaal uit. “Het is zeker één van de zaken waar we de komende tijd nogmaals naar zullen kijken”. In Nederland worden zelftests op scholen breed ingezet. Op veel scholen testen leerlingen zichzelf elke maandag op het Covid-19 virus.

