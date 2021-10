Toerismeboeken afgeleverd op onze basisscholen

2 Gedeeld

KRALENDIJK – Kinderen op de basisscholen van Bonaire hebben het nieuwe toerismeboek getiteld “Toerisme op Bonaire, een Authentieke Ervaring” of in het Papiamentu ‘Turismo na Boneiru, un Eksperensia Outéntiko’ ontvangen.

Dit is de derde editie van het toerismeboek ‘Turismo na Boneiru’, dat is geproduceerd door TCB samen met de lokale auteur Denise de Jongh-Rekwest. “Onderwijs is essentieel en daarom wil TCB blijven investeren in ons schoolcurriculum door aan toerisme-gerelateerde boeken en leesmateriaal ter beschikking te stellen,” zo zei Miles Mercera, CEO van TCB.

De gedeputeerde van toerisme, de heer Hennyson Thielman samen met Miles Mercera en Miss Tourism Bonaire Sunniva Manuel namen de tijd om de eerste exemplaren van de boeken uit te reiken aan de directeur van elke basisschool.

“Dit boek is een geweldig hulpmiddel voor onze kinderen om meer te leren over toerisme, ons lokale erfgoed en onze cultuur. Wij wensen al onze kinderen veel leesplezier toe,” aldus Hennyson Thielman.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: