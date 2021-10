Scholen spelen een belangrijke rol in huidige besmettingsgolf Bonaire

KRALENDIJK- De huidige besmettingsgolf met het Covid-19 virus heeft voor een belangrijk deel haar oorsprong in besmettingen op de lagere scholen. Kinderen die elkaar aansteken nemen het virus mee naar huis en steken daar volwassenen aan.

“Dit maakt de aanpak niet makkelijk” zegt een ingewijde in gesprek met Bonaire.nu. Je kunt moeilijk de hele school sluiten, en je hebt maar beperkt greep op wat er bij mensen thuis achter de voordeur gebeurt.

Oproep

Gedeputeerde van Volksgezondheid Nina den Heyer stuurde op maandag een brief uit naar alle scholen, waarin nogmaals een oproep wordt gedaan zo goed mogelijk te letten op preventieve maatregelen. Zo wordt de scholen geadviseerd de klaslokalen regelmatig te ventileren en klassen in te delen in vaste groepen. Indien er sprake is van een besmetting, zou dit binnen de groep kunnen blijven, in plaats van dat de hele klas elkaar aansteekt.

Eerder deed de afdeling Publieke Gezondheid al een oproep aan de bevolking vooral mee te blijven werken aan contact- en brononderzoek. Omdat veel mensen er niet op zitten te wachten in verplichte quarantaine te worden geplaatst, houden sommige burgers die worden benaderd in het contact- en brononderzoek van de domme of nemen simpelweg de telefoon niet op.

Het Openbaar Lichaam houdt woensdagmiddag een persconferentie om te spreken over de laatste stand van zaken rondom Covid-19 op het eiland.

