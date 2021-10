Gedeputeerden Bonaire sturen boze brief aan Ollongren

211 Gedeeld

KRALENDIJK- Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft een scherpe brief geschreven aan Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De brief is een reactie op opmerkingen van Ollongren als zou op de Caribische eiland bespaard moeten worden op water voor het douchen en op gebruik van airco’s.

Het BC wijst er op dat het onderzoek, dat aan de bevindingen ten grondslag ligt en werd uitgevoerd door het bureau Energie Centraal, wellicht niet representatief is. Het onderzoek werd online uitgevoerd, terwijl juist veel huishoudens uit de lagere inkomensgroep geen toegang hebben tot het internet.

Gedeputeerde Nina den Heyer en Hennyson Thielman vragen in de brief aan Ollongren of het niet veel beter zou zijn als werk werd gemaakt van de investeringsplannen van het WEB. Deze zullen namelijk leiden tot een aanzienlijke verduurzaming van de stroomproductie op het eiland.

Er ligt al maanden een voorstel voor het doen van dringende investeringen bij het WEB, maar het demissionair kabinet heeft daar nog altijd geen knopen over doorgehakt.

Lees hier de brief: Brief-reactie-op-kamerbrief-omtrent-Energiebesparing-in-Caribisch-Nederland

