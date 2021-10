Crowdfunding actie voor dierenasiel Sint- Eustatius: Help jij ook mee?

De huidige kennels op St. Eustatius zijn verre van ideaal. Daarnaast is er meer ruimte nodig.

ORANJESTAD- Op Sint-Eustatius zijn vrijwilligers een campagne gestart om geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe hondenkennel. De actie kwam tot stand nadat vrijwilligster Erica de Rooij enkele maanden op het eiland doorbracht en met eigen ogen zag hoe hard een nieuw onderkomen voor de adoptiedieren nodig was.

Het doel van de actie, opgezet door Hofmeijer Financiële Professionals, is om 5000 dollar bijeen te krijgen. Tot zover staat de teller op ruim 1700 euro. Meerdere giften zijn ten zeerste welkom. Informatie over de actie vind je hier. Via de link kan ook gelijk een bedrag kan worden overgemaakt: https://www.gofundme.com/f/help-het-dierenasiel-op-sint-eustatius

