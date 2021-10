Claire Cointepas hoofd Veterinaire Afdeling Bonaire

KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire heeft Claire Cointepas per 1 september aangesteld als hoofd van de net opgerichte Veterinaire Afdeling Bonaire. Ze is belast met onder andere het keuren van vlees dat wordt geïmporteerd. Ook de herbouw en inrichting van het slachthuis valt onder haar verantwoordelijkheid.

Claire is geboren in Engeland en opgegroeid in Nederland. Ze heeft Diergeneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie heeft Claire gewerkt als vrijwilliger in Madagaskar en Portugal. Daar steriliseerde ze dieren. Na haar afstuderen is ze naar de Galapagoseilanden verhuisd. Daar heeft ze een jaar gewerkt als dierenarts. Na een jaar op de Galapagoseilanden was Claire toe aan een nieuwe uitdaging.

In februari 2021 is Claire naar Bonaire gekomen om te helpen met het opzetten van een dierenkliniek. Vanaf september vervuld Claire de functie van Hoofd Veterinaire Afdeling Bonaire. Samen met het team gaat ze de veterinaire afdeling verder vorm geven.

