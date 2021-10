Passagiers Bonaire hebben geen PCR test nodig voor reizen via Curaçao

KRALENDIJK- Met ingang van 18 oktober gelden er weer nieuwe regels voor het reizen naar Curaçao. Dit in verband met het feit dat Bonaire nu wordt aangemerkt als een ‘zeer hoog-risico-land’. Toch is niet in alle gevallen een PCR of anti-gentest nodig.

De brief van de luchtvaart-autoriteit van Curaçao (CCAA) bevat zoveel informatie, dat veel reizigers door de bomen het bos niet meer zien. Leslie Laplace van CCAA bevestigt desgevraagd aan Bonaire.nu dat transitopassagiers die op dezelfde dag doorreizen géén PCR test hoeven af te leggen voor Curaçao.

Laplace adviseert reizigers die via Curaçao naar elders reizen echter wel altijd na te kijken wat de vereisten zijn in het land van bestemming.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: