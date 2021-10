In Rincon krijgt het begrip waterbed een heel nieuwe betekenis

De lekkages hebben het hele dak aangetast in de slaapkamer van Miriam. Foto ABC Online Media

RINCON – Miriam Frans is 70 jaar oud en slaapt onder een dak dat lekt. Ze woont in haar vervallen familiehuis aan de Kaya Para Mira in Rincon. Bij iedere regenbui stroomt het water over haar bed. Geld voor de renovatie is er niet, maar het huis verlaten is geen optie.

“’s Nachts werd ik normaal gesproken wakker van de regen op het dak, maar nu stroomde het water gewoon over m’n hoofd!” vertelt Miriam. Renoveren is duur en telkens gaten opvullen is geen doen, “dat is trabou di pi’e palu, verspilde moeite!”

Jan de Vries, bestuursvoorzitter van stichting Cocari II, legt de situatie in het dorp uit: “Helaas zijn er zoals het huis van Miriam veel meer woningen in Rincon met groot achterstallig onderhoud. Onze stichting heeft samen met het Nationaal Restauratiefonds maanden geleden het OLB al een voorstel gedaan voor een regeling om particulieren financieel te helpen met het opknappen van hun woning.”

“Om te beginnen een voorlopige regeling waarmee een paar woningen kunnen worden gerepareerd. Zo doen we wat ervaring op voor het programma. We beperken ons dan wel tot woningen die vallen onder het cultureel erfgoed. Tijdens onze inventarisatie zijn we in contact gekomen met Mirjam. Uiteindelijk gaat het misschien wel om honderd woningen alleen al in Rincon”, aldus de Vries.

Mensonterend

Stichting Cocari II kreeg van het bestuurscollege direct een positieve reactie op de gezamenlijk voorgestelde regeling, maar tot concrete stappen is het nog niet gekomen. “Ik snap best dat het even kan duren, alleen Mirjam moet nu worden geholpen. Haar situatie is mensonterend en dus is het tijd om te poetsen! Gelukkig hebben we een aannemer gevonden die direct bereid bleek het dak provisorisch te repareren zodat Mirjam weer naar bed kan zonder paraplu”, zegt De Vries.

Miriam is in 1951 in het huis geboren en heeft haar hele jeugd hier doorgebracht. Nu woont ze er nog met haar twee pleegkinderen. “Het huis had en heeft een belangrijke functie in Rincon, iedereen mag binnenlopen en mee-eten van mijn soep. Ze noemen mijn huis ook wel ‘de zoete inval’!” Het is een uniek pand voor de gemeenschap. Miriam licht op bij de positieve herinneringen. Vroeger hielpen hier vader en moeder Frans alles en iedereen al. Het Bonairiaanse carnaval ging op deze plek van start en als een van de eersten in het dorp had de familie Frans een televisie. “We zetten dan de tv in de tuin en de hele buurt kon meekijken met onze kleine zwartwit beeldbuis.”

Bezoek

Volgende week brengt Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bezoek aan Bonaire. “We hopen dat de minister komende week tijd kan vinden in het schema om hierlangs te komen. Hier in Rincon, met al die prachtige panden en al het culturele erfgoed, om samen een oplossing te vinden voor het probleem. We hebben een structurele aanpak nodig”, zegt De Vries vooruitlopend op het aanstaande bezoek.