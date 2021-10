Aflevering Ewout over gevangenis Bonaire gisteren uitgezonden

KRALENDIJK – Gisteren is op RTL5 de aflevering van het TV-programma Ewout over de gevangenis op Bonaire uitgezonden. In de aflevering gaat presentator Ewout Genemans in gesprek met zowel gevangenen als personeel van de justitiële inrichting op het eiland. Voor deze aflevering heeft hij drie dagen mee gelopen om zo een beeld te krijgen van de inrichting.

In de aflevering is onder meer te zien dat Genemans in gesprek gaat met een moordenaar en een vader en zoon die allebei in de gevangenis zitten. Doordat Bonaire een klein eiland is, zitten veroordeelden voor zowel kleine als grote vergrijpen allemaal bij elkaar. Ook kent iedereen elkaar, wanneer je veroordeeld bent weet iedereen dat, geeft Genemans aan.

Tijdens een gesprek tussen Genemans en één van de gedetineerden wordt er door de bewaarder een verboden voorwerp in beslag genomen. Bij een doorzoeking van een cel wordt er ook een mobiele telefoon gevonden. Daarnaast geeft Genemans aan dat de gevangenen opvallend weinig berouw voor hun daden tonen.

De aflevering van gisteren Ewout: Leven in de gevangenis op Bonaire kan worden teruggekeken op Videoland.

