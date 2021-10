Coronabesmettingen Bonaire vier maal zo hoog als op Curaçao

KRALENDIJK- Hoewel het aantal nieuwe Coronabesmettingen op Bonaire in absolute zin nog wel meevalt met gemiddeld zo’n 16 per dag, steken zijn schril en ongunstig af bij de situatie op met name Curaçao en Aruba.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat afgelopen week 457 mensen per 100.000 inwoners op Bonaire een positieve SARS-CoV-2-testuitslag kregen, opnieuw een lichte stijging ten opzichte van 423/100.000 een week eerder (30 september – 6 oktober). Het aandeel positieve tests is in de afgelopen week licht gedaald, van 17,0% naar 13,4%.

Op Curaçao kregen echter maar 111 mensen per 100.000 inwoners een positieve uitslag, op St. Maarten 90 mensen per 100.000 inwoners en op Aruba zelfs maar 82 mensen per 100.000 inwoners. De besmettingscijfers liggen daarmee op Bonaire ruim vier keer hoger dan op Curaçao en bijna 6 keer zo hoog als op Aruba.

Stilzwijgen

Het lokale bestuur laat ondertussen niets van zich horen als het gaat om het hoge aantal besmettingen. De Communicatie afdeling stuurt elke dag hetzelfde nietszeggende bericht naar de pers, waarin zij melding maakt van het feit ‘dat de bron van de besmettingen bekend is’.

Verschillende bronnen melden bij Bonaire.nu dat de oorzaak van de besmettingen op de scholen ligt. Vaak jonge kinderen lopen de besmetting op school op en nemen die vervolgens mee naar huis. Thuis worden ook de daar aanwezige volwassenen aangestoken.

Dat is echter geen verklaring voor het feit dat Bonaire het zoveel slechter doet dan het geval is op Curaçao, St. Maarten en Aruba, omdat de omstandigheden daar niet wezenlijk anders zijn. Sterker nog: Op Bonaire is sprake van een hogere vaccinatiegraad dan het geval is op de andere eilanden.

Volgens het RIVM is er sprake van een stijgend aantal mensen dat met een Coronabesmetting in het ziekenhuis wordt opgenomen, maar blijft de druk op de zorg vooralsnog behapbaar.

