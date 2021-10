Derde Covid-prik voor mensen met onderliggende problemen

Foto ABC Online Media

KRALENDIJK- Vanaf zaterdag, 16 oktober, is ook op Bonaire een derde prik met het Pfizer-vaccin mogelijk voor hen die onderliggende klachten of een zwakke gezondheid hebben. Dat laat het Openbaarbaar Lichaam Bonaire (OLB) in een persverklaring weten.

De patiënten waarom het gaat hebben van hun specialist een verwijsbrief gekregen voor de derde coronaprik. “Het gaat om patiënten met een zeer lage weerstand of een ernstige immuunziekte. Ze hebben een derde prik nodig omdat twee coronaprikken niet genoeg bescherming aan deze groep biedt”, aldus het OLB.

Er is nog geen besluit genomen over een eventuele derde prik voor iedereen die daarvoor in aanmerking wil komen. De afdeling Publieke Gezondheid gaf aan dat Bonaire het beleid zal volgen dat daarvoor ook in het Europese deel van Nederland voor wordt vastgesteld.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: