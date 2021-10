Taste of Bonaire ‘Cocktail Editie’ in Nederland

AMSTERDAM – Bonaire heeft haar toeristische partners in Nederland verrast met een Taste of Bonaire evenement, Cocktail Editie, in het Mondi Caribbean Cuisine Restaurant in Amsterdam, georganiseerd door Miles Mercera, CEO van Tourism Corporation Bonaire (TCB).

De avond bestond uit een cocktailworkshop door het Bonairiaans talent Eddy Trenidad, ook wel bekend als Sir Eddy, eigenaar van de Tiki & Co Bar op Bonaire. De deelnemers konden tijdens de workshop hun eigen cocktail te creëren geïnspireerd door Bonairiaanse smaken.

Na de workshop volgde een presentatie door Miles Mercera en een diner bereid door de Caribische Chef-kok Justin Niessen, eigenaar van het Mondi Caribbean Cuisine Restaurant. TCB maakte gebruik van de gelegenheid om haar partners te bedanken voor de steun in 2021 en te proosten op een nog krachtiger samenwerking voor 2022.

TCB hoopt in de toekomst evenementen te kunnen blijven organiseren voor partners op verschillende belangrijke markten om haar visie, plannen en acties te delen. Bovendien was het voor Bonaire een geweldige kans om in Nederland de gastvrije sfeer te laten proeven met een beetje zon en eilandvibraties.

