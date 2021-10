Staatssecretaris Knops wil grootschalige aanpak geitenprobleem

DEN HAAG – Staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties vindt dat oplossing van de geitenproblematiek in Caribisch Nederland een speerpunt van actie moet worden. De populatie loslopende geiten moet, als het aan de bewindsman ligt, drastisch worden teruggeschroeft.

Caribisch Nederland kent een hevig probleem met loslopende geiten. De grazers eten de eilanden kaal en laten alleen stekelige planten staan. Door eetlust van de geiten neemt de biodiversiteit af. Knops riep daarom natuurbeschermers op werk te maken van de overbevolking.

Op Bonaire lopen naar schatting zo’n 30.000 geiten rond. Een enorm aantal, zeker omdat de bevolking van Bonaire uit 20.000 zielen bestaat. Knops’ woorden weten hun weg te vinden op het eiland. STINAPA is in Washington Slagbaai Park met een effectieve campagne bezig om het geitenprobleem aan te pakken.

Woordvoerster Xenah Cicilia van STINAPA vertelt: “We hebben momenteel zes groepen die actief zijn om de geiten weg te halen in het park. Het park is verdeeld in acht stukken en we halen daar de geiten weg met hulp van vrijwilligers. De meeste vrijwilligers komen uit Rincon en zijn lokale groepen.”

Loslopende geiten op Seru Largu.

Cicilia gaat verder: “Vrijwilligers mogen in een van de aangewezen stukken de geiten vangen. Achterblijvende geiten, de slimme, snelle of bange geiten laten zich nauwelijks vangen, worden gecontroleerd afgeschoten.” STINAPA heeft voor het afschieten een protocol opgesteld en training gehad.

Stoofpot

Het is aan de vrijwilligers wat ze vervolgens met de geiten doen. Enkele exemplaren worden gehouden in de kunuku, maar de meeste geiten worden geslacht en verdwijnen in de geliefde stoofpotten.

STINAPA is in afwachting van een nieuwe telling van de geitenpopulatie want de laatste telling komt uit 2019 en is gedateerd. Ondertussen zijn er 1387 geiten uit het park verwijderd, zo’n 200 daarvan zijn afgeschoten. Er worden momenteel meer geiten gevangen dan er geboren worden, de populatie neemt af. STINAPA is dan ook tevreden over de aanpak.

