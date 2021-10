Seminar staat stil bij wijzigen witwaswet

KRALENDIJK- Op woensdag is tijdens een seminar stilgestaan bij veranderingen in De Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering BES (Wwft BES) die op 1 juli 2021 zijn ingegaan.

Het seminar werd door een grote groep ondernemers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bijgewoond.

Vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank, De Autoriteit Financiële Markten, Bureau Toezicht Wwft, Financial Intelligence Unit Nederland(FIU-NL)) en de deken van de Orde van Advocaten van Den Haag zijn deze week op Bonaire om uitleg te geven over de aangescherpte regels.

De regels in de Wwft BES zijn onder meer belangrijk voor handelaren in bouwmaterialen, vastgoedondernemers, autodealers of financiële dienstverleners, zoals banken en levensverzekeraars. De regels helpen voorkomen dat met behulp van of via deze partijen criminele gelden in het financiële stelsel komen of dat terrorisme wordt gefinancierd.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: