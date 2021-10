Motie voor publieke consultatie Bachelors Beach haalt het niet

30 Gedeeld

Bachelors Beach – foto: Inge Poorthuis

KRALENDIJK- Een motie van de democratisch partij die het eilandsbestuur oproept een publieke consultatie op te zetten, vóór een eventuele verfraaiing van Bachelors Beach, heeft het niet gehaald.

De motie werd in een openbare eilandraadsvergadering van dinsdag verworpen met 4 stemmen vóór, en 5 tegen. Vóór stemden de raadsleden van de PBD en de fractie Coffie. Tegen stemden, zoals zo vaak, de coalitiepartijen MPB en UPB.

Hoewel een deel van de inwoners enthousiast is over de plannen van het bestuurscollege, gaan er ook stemmen op het publieke strand te laten zoals het is.

Inmiddels is er ook een online petitie gestart die het BC oproept af te zien van haar plannen.

